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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يصطدم بإنتر وأرسنال في دوري أبطال أوروبا.. تعرف على مواجهات الملكي كاملة

ريال مدريد
ريال مدريد
إسلام مقلد

أسفرت قرعة مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2026-2027 عن مواجهات قوية لفريق ريال مدريد الإسباني، بعدما أوقعته القرعة أمام 8 منافسين مختلفين، بواقع 4 مباريات على ملعبه و4 مواجهات خارج الديار.

إنتر ضربة البداية وأرسنال أقوى مواجهات الخارج

ويستهل ريال مدريد مشواره في مرحلة الدوري بمواجهة قوية أمام إنتر الإيطالي على ملعب «سانتياجو برنابيو»، بينما يخوض واحدة من أبرز مواجهاته خارج ملعبه عندما يحل ضيفًا على أرسنال الإنجليزي.

ويخوض الفريق الملكي 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، وفق النظام الجديد للبطولة، الذي يفرض على كل فريق مواجهة 8 منافسين مختلفين.

مباريات ريال مدريد في مرحلة الدوري

وجاءت مواجهات ريال مدريد في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

ريال مدريد × إنتر الإيطالي – ملعب «سانتياجو برنابيو».

أرسنال الإنجليزي × ريال مدريد – خارج ملعبه.

ريال مدريد × آيندهوفن الهولندي – على ملعبه.

روما الإيطالي × ريال مدريد – خارج ملعبه.

ريال مدريد × لايبزيج الألماني – على ملعبه.

شاختار دونيتسك الأوكراني × ريال مدريد – خارج ملعبه.

ريال مدريد × لاسك النمساوي – على ملعبه.

أيك أثينا اليوناني × ريال مدريد – خارج ملعبه.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتأتي هذه القرعة في ظل تطبيق النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، والذي يضم 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، بدلًا من نظام المجموعات السابق.

ويخوض كل فريق 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين، بواقع مباراتين أمام فرق من كل تصنيف، واحدة على أرضه وأخرى خارج ملعبه.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في جدول الترتيب مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق صاحبة المراكز من التاسع وحتى الرابع والعشرين منافسات الملحق بنظام الذهاب والإياب، للتنافس على المقاعد المتبقية في دور الـ16.

أما الفرق التي تحتل المراكز من الخامس والعشرين وحتى المركز الأخير، فتودع منافسات دوري أبطال أوروبا بشكل نهائي، دون الانتقال للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

موعد انطلاق دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2026، على أن تقام الجولة الأخيرة من هذه المرحلة يوم 27 يناير 2027.

وتقام المباراة النهائية للبطولة في العاصمة الإسبانية مدريد يوم 5 يونيو 2027.

مواجهات قوية تنتظر ريال مدريد

ويبرز لقاء ريال مدريد أمام أرسنال باعتباره إحدى أقوى مواجهات الفريق الملكي في مرحلة الدوري، إلى جانب المواجهة المرتقبة أمام إنتر الإيطالي.

في المقابل، تمثل مواجهات آيندهوفن وروما ولايبزيج وشاختار دونيتسك ولاسك وأيك أثينا اختبارات مختلفة لريال مدريد، الذي يسعى لحسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

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