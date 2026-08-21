إصابة 8 أشخاص وفقدان 5 آخرين إثر اندلاع حريق بمبنى سكني في سويسرا

أعلنت الشرطة السويسرية اليوم /الجمعة/ إصابة ثمانية أشخاص وفقدان خمسة آخرين إثر اندلاع حريق بمبنى سكني.

وقالت شرطة كانتون "جراوبوندن " - في بيان أوردته قناة (يورونيوز) الأوروبية - إن الحريق، الذي اندلع بعد منتصف الليل في بلدة "ثوسيس" الواقعة شرقي البلاد، قد أتى بالكامل على المبنى الذي كان يضم مطعما وشققا سكنية.

وأوضحت الشرطة أن اثنين من الجرحى في حالة حرجة.. مضيفة أن ستة أشخاص آخرين تمكنوا من الفرار من المبنى دون أن يصبهم أي أذى.

وقد هرع نحو مئة رجل إطفاء إلى موقع الحريق حيث واصلت أطقم الإطفاء العمل على إخماده حتى صباح اليوم.