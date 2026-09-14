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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من الفكرة إلى الاستثمار.. 42 مشروعا مبتكرا يتنافس في TUI2 FORUM 2026 بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

شهد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم، أعمال تحكيم المشروعات المشاركة في ملتقى جامعة طنطا للتطوير المهني والابتكار والتدويل «TUI2 FORUM 2026 – Business Tank»، بحضور الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،والدكتور أحمد نصر، عميد كلية الهندسة، والدكتورة منى الأعصر، عميد كلية الصيدلة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومديري المراكز والوحدات المتخصصة، وممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة في الملتقى.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الابتكار والبحث العلمي التطبيقي لدى الشباب، مشيرًا إلى أن الملتقى يمثل منصة حقيقية لربط المخرجات البحثية والابتكارات الطلابية باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.

رفع كفاءة الخدمات 

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة طنطا لا تكتفي بتقديم الدعم الأكاديمي للمبتكرين، وإنما تعمل من خلال شراكاتها مع القطاعين الصناعي والتنموي على توفير بيئة حاضنة تساعد على تحويل الأفكار الابتكارية والمشروعات الطلابية إلى حلول ومنتجات قابلة للتطبيق، ومشروعات اقتصادية واعدة وشركات ناشئة قادرة على المنافسة، بما يسهم في دعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030م .

تحسين خدمات طلابية 

وأشار الدكتور محمد حسين إلى أن جامعة طنطا تستضيف غدًا الفعاليات الختامية للملتقى بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات الصناعية والاستثمارية، حيث تشهد الفعاليات إعلان المشروعات الفائزة والمتميزة، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب المشروعات لعرض أفكارهم أمام مجتمع الأعمال والصناعة، بما يفتح المجال أمام توفير فرص للرعاية والاحتضان والدعم والاستثمار للمشروعات الواعدة، وتحويل النماذج والأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والنمو في السوق.

وأكد رئيس الجامعة أن الفعاليات الختامية تمثل خطوة عملية لترجمة أهداف الملتقى إلى نتائج ملموسة، من خلال بناء جسور مباشرة بين المبتكرين والقطاع الإنتاجي والاستثماري، موضحًا أن الجامعة تستهدف أن تكون المشروعات الفائزة نقطة انطلاق لشراكات حقيقية تدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوفر فرصًا للنمو للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتأثير المجتمعي.

وشهدت الفعاليات مناقشة 42 مشروعًا مبتكرًا بمشاركة 137 طالبًا وطالبة، تنافسوا عبر 9 محاور رئيسية شملت التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد وريادة الأعمال والاستثمار، والاستدامة والعمل المناخي والمدن الذكية، والزراعة الذكية والأمن الغذائي، والرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية، والابتكار من أجل ذوي الهمم، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتنمية البشرية والتطوير المهني والشمول، والصناعات الإبداعية والهوية الثقافية.

مشاركة واسعة 

وتميز الملتقى بمشاركة واسعة من 25 جامعة ومعهدًا مصريًا، شملت جامعة القاهرة، وجامعة طنطا، وجامعة المنصورة، وجامعة الفيوم، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة دمنهور، وجامعة السويس، وجامعة كفر الشيخ الأهلية، وجامعة المنصورة الجديدة، وجامعة السادات الأهلية، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة السلام بمصر، وجامعة حورس بمصر، وجامعة طيبة التكنولوجية، وجامعة سمنود التكنولوجية، وجامعة أسيوط التكنولوجية الدولية، وجامعة برج العرب التكنولوجية، وجامعة الفيوم التكنولوجية الدولية، وجامعة بني سويف التكنولوجية، إلى جانب عدد من المعاهد العليا والأكاديميات، من بينها أكاديمية المستقبل، ومودرن اكاديمي، والمعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى، ومعهد مصر العالي للتجارة والحاسبات، ومعهد الجزيرة العالي.

وجرت أعمال التحكيم من خلال لجان علمية وفنية متخصصة ضمت نخبة من أعضاء هيئة التدريس والخبراء، لتقييم الأفكار والمشروعات وفق معايير دقيقة ترتكز على الابتكار، والقابلية للتطبيق، والتأثير المجتمعي، والجدوى الاقتصادية، وإمكانات التطوير والاستدامة.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات تحسبن خدمات طلابية

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