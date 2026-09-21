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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رغم وفاة المسن.. النقابة تكرم الممرض بمنحة دراسية

تكريم الممرض علي محمد رضا
تكريم الممرض علي محمد رضا
الديب أبوعلي

كرمت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، الممرض علي محمد، تقديرًا لموقفه الإنساني مع أحد المرضى المسنين داخل إحدى وحدات الرعاية المركزة، بعدما ساعده على أداء الصلاة، عقب إصرار المريض على أن يكون إمامًا له، في مشهد إنساني عكس جانبًا أصيلًا من رسالة مهنة التمريض وما تحمله من قيم الرحمة والرعاية والاهتمام بالمريض.

يشار إلى إنه أعلن بعد ذلك عن وفاة المسن، ويدعى "عم محمد" ويبلغ من العمر 81 عاما، والذي كان يعاني من اضطراب في الوعي وضعف في الحركة.

وأكدت نقيب عام التمريض، أن التعامل مع المريض لا يقتصر على تقديم العلاج وتنفيذ الإجراءات الطبية فقط، وإنما يشمل كذلك مراعاة احتياجاته الإنسانية والنفسية، مع الالتزام بالضوابط المهنية والطبية المنظمة للعمل داخل المنشآت الصحية، مشيرة إلى أن هيئة التمريض تقضي أوقاتًا طويلة إلى جوار المرضى وتتعامل بصورة مباشرة ومستمرّة معهم ومع ذويهم، وهو ما يجعل الجانب الإنساني جزءًا أساسيًا من طبيعة المهنة.

وأعلنت الدكتورة كوثر محمود تقديم مكافأة مالية للممرض علي محمد، إلى جانب منحه درع أوسكار النقابة، تقديرًا لما قام به، مؤكدة أن تكريم النماذج المتميزة والمشرفة يمثل واجبًا على النقابة، ويستهدف إبراز النماذج التي تقدم صورة حقيقية ومشرفة لمهنة التمريض، وتشجيع باقي أعضاء هيئة التمريض على مواصلة تقديم مثل هذه اللمسات الإنسانية إلى جانب دورهم المهني في رعاية المرضى.

مكافأة مالية ومنحة دراسية

كما أعلنت الدكتورة كوثر محمود عن تحقيق حلم الممرض علي محمد في استكمال دراسته الجامعية، بعدما أخبرها برغبته في الالتحاق بكلية التمريض ومواصلة تعليمه، موضحة أنها تواصلت مع الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، للحصول على منحة دراسية للممرض لاستكمال دراسته بكلية التمريض.

وأوضحت نقيب عام التمريض أن الدكتور حسن القلا أبدى موافقته على منحه المنحة الدراسية، معربة عن خالص شكرها وتقديرها له على استجابته ودعمه للممرض علي محمد ومساندته في استكمال دراسة علي محمد بجامعة بدر.

وأوضحت أن هذه المنحة تمثل دعمًا حقيقيًا للممرض علي في استكمال مسيرته التعليمية والارتقاء بمستواه المهني، بما يساعده على الانتقال من العمل كفني تمريض إلى أخصائي تمريض بعد استكمال الدراسة والحصول على المؤهل الجامعي المطلوب، مؤكدة أن النقابة حريصة على دعم أعضائها وتشجيعهم على تطوير أنفسهم علميًا ومهنيًا.

ومن جانبه، أعرب الممرض علي محمد، عن خالص شكره وتقديره للدكتورة كوثر محمود ونقابة التمريض على تكريمه ودعمه ومساندته في تحقيق حلمه باستكمال دراسته الجامعية، مؤكدًا تقديره للمنحة الدراسية التي حصل عليها للالتحاق بكلية التمريض بجامعة بدر، والتي تمثل خطوة مهمة في مسيرته التعليمية والمهنية، معربًا عن تطلعه إلى استكمال دراسته وتحقيق هدفه في الارتقاء بمستواه المهني.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن التمريض المصري كان دائمًا حاضرًا في مختلف الظروف والأحداث، وواصل أداء دوره في خدمة المرضى والمجتمع، مشددة على أن النقابة ستواصل العمل على إبراز النماذج المشرفة والطبيعية التي تقدم رسائل إنسانية حقيقية داخل المهنة.

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