وزير الخارجية يطالب بدعم الدول المستضيفة للاجئين.. ويبحث مع نظيره البلجيكي خفض التصعيد

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ماكسيم بريفو، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بلجيكا، يوم الاثنين ٢١ سبتمبر، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لاستقبال نظيره البلجيكي في القاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل، مثمناً الدعم البلجيكي لمصر داخل الاتحاد الأوروبي.

كما تم خلال اللقاء التباحث بشأن مقترح إنشاء لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتشجيع مشاركة الشركات البلجيكية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المقرر عقد نسخته الثالثة في عام ٢٠٢٧، إلى جانب تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات المصرية والبلجيكية.

بحث الوزيران التعاون في ملف الهجرة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تبني مقاربة شاملة لمعالجة الهجرة غير النظامية ترتكز على دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتنمية المهارات وتوسيع مسارات الهجرة النظامية.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى الأعباء المتزايدة التي تتحملها مصر في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في مساندة الدول المستضيفة، وتوفير الدعم والتمويل اللازمين لتمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، في إطار من تقاسم الأعباء والمسئوليات.

وتبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وسبل خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، مشدداً على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي.