تيك-تو تطالب بسرية تحقيقات تسريبات لعبة GTA 6

أبلغت شركة "تيك-تو" (Take-Two Interactive)، المالكة لشركة "روكستار جيمز"، المحاكم الفيدرالية الأمريكية بتسارع وتطور تحقيقاتها لملاحقة مسربي لعبة "GTA 6"، مقدمةً طلباً قضائياً جديداً لإلزام منصة "ديسكورد" (Discord) بالكشف عن بيانات مستخدمين مشتبه بهم، مع التماس إبقاء الطلب سرياً تحت الختم لمنع إتلاف الأدلة، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع TorrentFreak المتخصص في الشؤون القانونية الرقمية.

طلب استدعاء قضائي سري

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب إرنستو فان دير سار، أن الشركة طلبت من المحكمة الفيدرالية في نيويورك إبقاء مذكرة استدعاء "قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية" (DMCA) الأخيرة ضد ديسكورد سرية تماماً (Under seal) ومحجوبة عن السجلات العامة.

وتستهدف المذكرة الثانية كشف هوية مستخدم إضافي على ديسكورد، والحصول على بيانات تعريفية موسعة لمستخدم حُددت هويته سابقاً، ومعلومات محددة حول خوادم مجتمعية ارتبطت بنشر مقاطع اللعب المسربة تحت اسم "Cyberleek"، بعد أن طالت المذكرات السابقة خوادم لصناع محتوى مثل "DarkViperAU".

مبررات السرية ومخاوف إتلاف الأدلة الجنائية

أشار المصدر إلى أن المذكرة القانونية لشركة Take-Two أكدت أن الكشف العلني عن تفاصيل الملاحقة "يكشف معلومات سرية وحساسة للغاية حول تحقيق جارٍ بشأن انتهاك حقوق النشر والاستيلاء غير المشروع على بيانات الشركة السرية".

وشددت الشركة في التماسها على أن "النشر العلني لهذه البيانات من شأنه الإضرار بالتحقيق وتحذير المنتهكين المشتبه بهم بشأن طبيعة وتقدم التحريات التي جمعتها الشركة"، مما يتيح للمسربين فرصة تدمير أو إخفاء الأدلة والملفات الحيوية المرتبطة بجريمة التسريب.

سحب مذكرة الملاحقة القضائية الموجهة ضد YouTube

بيّن تقرير موقع TorrentFreak أن الشركة قررت في المقابل سحب مذكرة الاستدعاء القضائية الموجهة ضد شركة "جوجل" ومنصة "يوتيوب"، والتي كانت تطالب بكشف بيانات أصحاب ثلاثة حسابات ارتبطت بنشر الفيديو المسرب.

وجاء قرار السحب بعد أن طلب القاضي الفيدرالي جون ب. كرونان مزيداً من الإيضاحات لربط الأهداف بالفيديوهات؛ حيث أبلغت الشركة المحكمة بأنها لم تعد بحاجة لتلك البيانات في الوقت الراهن مع احتفاظها بحق تقديم طلبات لاحقة، مما جعل التركيز ينصب كلياً على ملاحقة حسابات ديسكورد.

تأمين الإطلاق التجاري للعبة GTA 6 في نوفمبر

ذكرت المصادر القانونية أن تكثيف هذه الملاحقات القضائية المشددة يأتي عقب بث روكستار للعرض الموسع للعبة GTA 6 وتحقيقه ملايين المشاهدات المتزامنة، حيث تسعى الشركة جاهدة لتطويق أي تسريبات إضافية وتأمين الطرح التجاري المرتقب للعبة في شهر نوفمبر المقبل، وسط توقعات اقتصادية بتحقيق مبيعات تاريخية تتجاوز 4.5 مليار دولار في أسبوعها الأول.