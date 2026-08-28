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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة للجيمرز.. مشاهد حصرية تكشف تفاصيل جديدة في عالم GTA 6

GTA 6
GTA 6
احمد الشريف

 أطلقت شركة "روكستار جيمز" (Rockstar Games) رسمياً مقطع الاستعراض الموسع المنتظر "Extended Look" للعبة "Grand Theft Auto VI" (GTA 6) عبر قناتها على موقع يوتيوب وموقعها الرسمي، وذلك بعد عرضه الأول الحصري عبر منصة "نتفليكس" (Netflix)، مقدماً 26 دقيقة من المشاهد السينمائية وأسلوب اللعب في ولاية ليونيدا ومدينة فايس سيتي، وفقاً لما نقله تقرير نشره موقع The Verge التقني.

استراتيجية العرض الحصري والشراكة بين نتفليكس ويوتيوب

أوضح التقرير أن الاستعراض انطلق أولاً بصورة حصرية لمشتركي منصة نتفليكس في تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت الشرقي يوم الخميس 27 أغسطس، في خطوة تسويقية غير مسبوقة لصناعة الألعاب؛ حيث استحوذت الملصقات الترويجية لشخصيتي اللعبة "جيسون" و"لوسيا" على شاشات فتح التطبيق واختيار الحسابات للمشتركين حول العالم. 

وعقب انتهاء فترة الحصرية البالغة 6 ساعات، أتاحت روكستار الفيديو بالكامل مجاناً وبدقة 4K فائقة لعموم المستخدمين وصناع المحتوى واللاعبين عبر منصة يوتيوب وموقع اللعبة الرسمي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي.

تفاصيل أسلوب اللعب والمحاكاة الاجتماعية في فايس سيتي

أشار المصدر إلى أن الفيديو الممتد لنحو نصف ساعة ركز على إبراز التفاعل الاجتماعي المعقد للشخصيات غير القابلة للعب (NPCs) داخل بيئة العالم المفتوح؛ حيث يقوم المارة بتوثيق الجرائم والمطاردات عبر الهواتف الذكية وبثها مباشرة عبر منصات التواصل الافتراضية، مما يعكس ثقافة البث الرقمي والتريندات الفيروسية وردود أفعال الشرطة المباشرة. 

كما استعرض العرض تفاصيل قيادة السيارات الفارهة، والفيزياء المائية، وتنوع ترسانة الأسلحة، والظروف الجوية المتقلبة، كاشفاً عن خطة البطلين جيسون ولوسيا في تنفيذ السرقات والتورط في مؤامرة إجرامية كبرى تمتد عبر ولاية ليونيدا وشواطئ فايس سيتي.

الميزانية الإنتاجية الضخمة وموعد الإطلاق الرسمي

بين تقرير موقع The Verge أن تكاليف تطوير وتسويق لعبة GTA 6 تقارب ملياري دولار منذ بدء العمل عليها عام 2014، مما يجعلها أضخم وأغلى منتج ترفيهي في التاريخ، مع تأكيد طرحها رسمياً في 19 نوفمبر 2026 على منصتي الجيل الحالي "PlayStation 5" و"Xbox Series X/S".

تأثير الإطلاق على جداول شركات الألعاب العالمية

ذكرت المصادر التقنية أن الاستعراض الأخير أحدث ارتباكاً واسعاً بين كبرى شركات النشر والاستوديوهات العالمية؛ حيث دفعت التوقعات القياسية لنجاح اللعبة بعض المطورين والناشرين إلى إعادة تقييم مواعيد إطلاق مشاريعهم الكبرى وألعابهم الرائدة وتأجيلها إلى عام 2027، لتفادي التزامن مع الطرح التاريخي للعبة GTA 6 والابتعاد عن الظل التسويقي الهائل الذي ستفرضه اللعبة على صناعة الترفيه العالمية في موسم عطلات نهاية العام.

GTA 6 Grand Theft Auto VI Netflix

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