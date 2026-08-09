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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رئيس Take-Two يرفض جدل استبدال الأقراص بالتوزيع الرقمي في GTA 6

GTA 6
GTA 6
احمد الشريف

رفض الرئيس التنفيذي لشركة Take-Two، ستراوس زيلنيك، الجدل الدائر حول تحول صناعة الألعاب نحو التوزيع الرقمي بالكامل، مؤكدًا أن النسخ المادية للعبة Grand Theft Auto 6 لن تحتوي سوى على رمز تحميل رقمي، وذلك خلال مكالمة أرباح الشركة الأخيرة، وفقًا لما ذكرته مجلة فوربس .

زيلنيك يدافع عن التوزيع الرقمي باعتباره أكثر ملاءمة

نقل التقرير عن زيلنيك قوله: "في بعض الحالات، خاصة مع لعبة كبيرة، الأقراص   لا تكون منطقية للمستهلك". 

وأضاف: "في معظم الأحيان، يجب عليك التسجيل عبر الإنترنت للعب على أي حال، فإذا كنت متصلاً بالفعل، ما الفرق إذا قمت بالتحميل رقميًا؟ إنه أكثر ملاءمة بكثير". واختتم قائلاً: "هذا هو الاتجاه الذي يسير فيه العالم في رأينا، وأعتقد أن سوني تتفهم ذلك. نحن بالتأكيد نفهمه" .

نسبة 85% مبيعات رقمية تدفع نحو التخلي عن الأقراص

أشار التقرير إلى أن شركة سوني أعلنت أن أعمالها تعتمد بالفعل على المبيعات الرقمية بنسبة 85%، مما يعني أن كل من سوني وTake-Two مستعدتان للمضي قدمًا لدفع النسبة المتبقية (10-15%) نحو سوق رقمي بحت . 

وأوضح أن ذلك أثار استياء اللاعبين الذين يرون أن هذه الخطوة تفيد الشركات فقط دون تقديم أي تخفيضات في أسعار الألعاب رغم توفير تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن سعر GTA 6 سيكون 80 دولارًا للنسخة الأساسية، أي أعلى بـ10 دولارات من المعيار الصناعي، و100 دولار للنسخة النهائية .

غياب رد فعل عنيف يؤثر على المبيعات رغم الغضب

ذكر التقرير أن سوني أكدت مؤخرًا أنها لم ترَ أي تأثير سلبي على أعمالها جراء رد الفعل العنيف، الذي وُصف بأنه الأشد في تاريخ العلامة التجارية، وأكدت أنها لن تتراجع عن قرارها . 

وأضافت أن GTA 6، التي ستصدر فقط على منصات الألعاب (بدون إطلاق رقمي على الحاسب الشخصي)، قد حققت بالفعل مبيعات ضخمة بناءً على الطلبات المسبقة وحدها .

جدل حول الملكية والحفاظ على الألعاب

اعترف التقرير بأن زيلنيك محق في القول بأن التوزيع الرقمي أكثر "ملاءمة"، لكنه أشار إلى أن معظم المستهلكين لا يرون أي فائدة من هذه الخطوة، إذ تعني "ملكية أقل للألعاب، وإزالة خيار المستهلك، والإضرار بالحفاظ على الألعاب" .

وأشار إلى شائعات عن محاولة Xbox التركيز أكثر على الأقراص لتمييز جيلها القادم من الأجهزة، لكن ذلك قد لا يعني إطلاق جهاز بمشغل أقراص أو وعدًا بعدم التوقف عن بيعها .

GTA 6 Grand Theft Auto 6 لعبة الألعاب

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