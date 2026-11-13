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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ملامسته قد تسبب العمى.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن نبات أمام نقابة الصحفيين

نبات العشر
نبات العشر
شيماء مجدي

حذر حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، من مخاطر وجود نبات العشر أمام نقابة الصحفيين، وذلك عقب تداول منشورات لعدد من الصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتناول وجود هذا النبات في محيط النقابة، وما قد يمثله من خطورة على صحة المواطنين.

وقال أبوصدام في بيان، إن استخدام نبات العشر كنبات للزينة يمثل خطورة تستوجب الحذر، موضحًا أن النبات دائم الخضرة، ويفرز عصارة لبنية سامة عند قطع أو جرح أي جزء من أجزائه، وهو ما يستدعي التعامل معه بحرص شديد، خاصة في الأماكن التي تشهد تردد المواطنين والزائرين.

وشدد نقيب الفلاحين على ضرورة توخي الحذر عند تقليم أوراق النبات أو التعامل معه، مع منع الأطفال من الاقتراب منه أو لمس العصارة البيضاء التي تخرج من أجزائه عند تعرضها للقطع أو الخدش، محذرًا من أن ملامسة هذه المادة للعين قد تسبب التهابات شديدة، وربما تؤدي إلى فقدان مؤقت للبصر أو أضرار بالغة.

وأضاف أن نبات العشر، المعروف باسم العشار الباسق، يعد من النباتات السامة في مختلف أجزائه، لافتًا إلى أن تناول أوراقه أو أي جزء منه قد يتسبب في حالات تسمم حاد ومضاعفات صحية خطيرة، قد تصل إلى الوفاة.

وأوضح أبوصدام أن خطورة النبات لا تقتصر على الإنسان فقط، بل تمتد إلى الحيوانات أيضًا، مشيرًا إلى أنه من النباتات المعمرة التي تنمو بصورة عشوائية في بعض المناطق الصحراوية، رغم عدم وجود فائدة غذائية أو زراعية معروفة له تبرر زراعته في الأماكن العامة.

ولفت إلى أن بعض الاستخدامات الشعبية لعصارة النبات في علاج أمراض جلدية تتم بطرق غير مدروسة، محذرًا من التعامل معها باعتبارها مادة علاجية آمنة، لما قد تسببه من أضرار.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن نبات العشر يتميز بأوراقه البيضاوية العريضة ذات اللون الأخضر، وثمار منتفخة تشبه ثمار المانجو في شكلها الخارجي، لكنها تختلف عنها في طبيعتها ومحتواها، مؤكدًا أهمية التوعية بمخاطر هذا النبات وعدم زراعته في الأماكن التي يتردد عليها المواطنون.

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