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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين يبحث زيادة سعر توريد قصب السكر مع نقابة الفلاحين

قصب السكر
قصب السكر
محمد صبيح

التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفدًا من نقابة الفلاحين الزراعيين برئاسة الحاج محمد عبد الستار،  وبحضور الحاج النوبي أبو اللوز، الأمين العام للنقابة؛ لبحث عدد من الملفات المرتبطة بأوضاع المزارعين والمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول قصب السكر وسعر توريده وموعد بدء الموسم.

سعر توريد طن قصب السكر 

وخلال اللقاء، قدم وفد النقابة مذكرة تتضمن بيانًا بتكاليف زراعة وإنتاج فدان قصب السكر في ضوء المتغيرات التي طرأت على مستلزمات الإنتاج، مطالبًا بإعادة النظر في سعر توريد الطن بما يراعي هذه التكاليف، ويحقق عائدًا مناسبًا للمزارعين، ويشجعهم على مواصلة زراعة المحصول.

كما طالب الوفد بتبكير موعد بدء توريد القصب مقارنة بالعام الماضي، لإتاحة الفرصة أمام المزارعين لزراعة محصول القمح في موعده، والاستفادة من الموسم الزراعي الشتوي.

وتناول اللقاء أهمية قصب السكر في دعم صناعة السكر محليًا وتوفير احتياجات السوق، إلى جانب آليات استلام المحصول وسبل تيسير إجراءات التوريد أمام المزارعين. وأكدت المناقشات أهمية دراسة المطالب المقدمة، بما يحقق التوازن بين حقوق المزارعين واحتياجات الصناعة، ويدعم استدامة الإنتاج المحلي.

كما جرى بحث التنسيق بشأن موعد بدء الموسم ودراسة مطلب تبكير التوريد، بما يساعد المزارعين على تنظيم الدورة الزراعية التالية، وفي مقدمتها زراعة القمح. وشدد اللقاء على استمرار التواصل مع ممثلي المزارعين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، والعمل على بحث التحديات التي تواجههم وتوفير التيسيرات اللازمة لانتظام توريد المحاصيل الاستراتيجية.

حضر اللقاء من جانب النقابة الحاج أبو الفتيان درغام، نقيب الفلاحين بمحافظة الأقصر، والأستاذ محمد نجاح، نقيب الفلاحين بمحافظة أسوان. كما حضر الأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير لشؤون الرقابة.

الدكتور شريف الدكتور شريف فاروق وزير التموين سعر توريد طن قصب السكر

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