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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مدير «الجامع الأزهر» يتابع امتحانات رواق قنا ويوجه بتوفير سبل الراحة للدارسين| صور

مدير «الجامع الأزهر» يتابع امتحانات رواق قنا ويوجه بتوفير سبل الراحة للدارسين
مدير «الجامع الأزهر» يتابع امتحانات رواق قنا ويوجه بتوفير سبل الراحة للدارسين
محمد شحتة

أجرى الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، جولة تفقدية لمقرات اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة قنا؛ للاطلاع على سير اختبارات نهاية المستوى، والتأكد من تطبيق الضوابط وتوفير بيئة ملائمة للطلاب.

وشملت الزيارة متابعة لجان اختبارات الطلاب في المرحلتين المتوسطة والمتقدمة بمواد الفقه المقارن والصرف والتطبيقات الإعرابية، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر.

وخلال اجتماعه بمسؤولي الإدارة الفرعية للرواق بقنا، شدد د. «عودة» على أهمية المواظبة على الجولات التفقدية، والتعامل الفوري مع أي عقبات أو ملاحظات لضمان أعلى قدر من الانضباط والتنظيم.

كما زار مدير الجامع الأزهر رواق القرآن الكريم والتجويد بالمحافظة، حيث تابع مستويات التلاوة والحفظ لمختلف الفئات العمرية من الأطفال والكبار، مشيدًا بالإقبال الكبير على كتاب الله ومؤكدًا حرص الأزهر على تقديم الدعم الكامل للدارسين.

يذكر أن الإدارة العامة للجامع الأزهر أتمت التجهيزات اللوجستية والفنية بالتنسيق مع الفروع، مشيرًا إلى أن تزاید أعداد الملتحقين بالأروقة—لا سيما في المحافظات النائية—يعكس ثقة المواطنين في المنهج الأزهري الوسطي، لافتًا إلى أن منظومة امتحانات الرواق تضم أكثر من 16 ألف دارس ودارسة داخل 750 لجنة بمختلف المحافظات.

اختبارات العلوم الشرعية والعربية

كما تفقد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، سير اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، وذلك بمقر اللجان بكلية اللغة العربية، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية، ومتابعة مدى التزام الدارسين والمراقبين بالتعليمات والضوابط المنظمة للاختبارات، 

وأكد فؤاد خلال الجولة، أهمية المتابعة الميدانية المباشرة في تذليل أي عقبات قد تواجه الدارسين، وتوفير سبل الراحة اللازمة لهم، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مشيدا بالجهود التي يبذلها القائمون على تنظيم الاختبارات والإشراف عليها.

وأضاف أن الاختبارات ليست مجرد وسيلة لقياس التحصيل العلمي، وإنما تمثل محطة مهمة لتقييم مدى تحقق الأهداف التعليمية، والوقوف على مستوى استيعاب الدارسين للمقررات والأنشطة العلمية التي تلقوها خلال فترة الدراسة، بما يعد مؤشرا هاما لتقيم الأنشطة والبرامج ومدى مناسبتها للدراسين.

جدير بالذكر أن الاختبارات شملت دارسي المستويات المتقدمة والمتوسطة والتمهيدية، في عدد من المقررات العلمية المتخصصة، شملت الفقه والحديث والفلسفة والقضايا المعاصرة.

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