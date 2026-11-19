أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب مصر يعاني منذ فترة طويلة من غياب المهاجم الصريح، مشددًا على ضرورة منح حمزة عبدالكريم فرصة أكبر للمشاركة.

الزمالك

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "ناصر ماهر يعتبر اكتشاف علي ماهر في منتخب مصر، ونجح في تسجيل هدف خلال مباراة مالاوي الأولى، ولكن في المباراة الماضية كان مستوى المنتخب متراجعًا".

وأضاف: "منتخب مصر منذ فترة طويلة يلعب دون مهاجم صريح، وحتى في كأس العالم لم يكن هناك مهاجم صريح، ولكن يجب الآن استغلال حمزة عبدالكريم ومنحه فرصة المشاركة".

وتابع: "محمود صابر لاعب متكامل، ويشبه في أدائه عبدالله السعيد، ويحدث فارقًا مع منتخب مصر".