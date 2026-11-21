قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، الشكر والتقدير لطلاب وطالبات فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لمشاركتهم المتميزة في فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، على مدار يومي 21 و22 نوفمبر الجارى، جاء ذلك تقديرًا لتميزهم ودورهم كسفراء مشرفين لزهرة الجنوب.

نماذج مشرفة تعكس صورة أسوان الحضارية

وأشاد المحافظ بمشاركة 11 طالبًا وطالبة من أبناء أسوان في هذا الحدث الدولى، مؤكدًا أنهم قدموا نموذجًا مشرفًا لشباب المحافظة، وجسدوا دورهم كسفراء لها في المحافل الدولية، بما يعكس ما يمتلكه أبناء زهرة الجنوب من وعي وتميز وقدرات واعدة.

11 طالبًا وطالبة يمثلون الأكاديمية

وضم الفريق المشارك:

يوسف وجدي رشدي – كلية الهندسة والتكنولوجيا.

مصطفى محمود أبو رحاب – كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

فريدي فادي فليب كامل – كلية الإدارة والتكنولوجيا.

حبيبة الفيصل عبد الحميد – كلية الإدارة والتكنولوجيا.

ريماز محمد عبد اللطيف – كلية النقل الدولي واللوجستيات.

شهد علي أحمد أبازيد – كلية الهندسة والتكنولوجيا.

رنا محمد أحمد فؤاد – كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

مريم ياسر أحمد دهب – كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

فرح أحمد مجدي – كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

جويرية محمد حسن – كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

حلا محمد عبد المنعم – كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وعكست مشاركة الطلاب صورة مشرفة لشباب أسوان، وقدرتهم على تمثيل محافظتهم بصورة حضارية ومتميزة فى المحافل المحلية والدولية.