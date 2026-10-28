ليبيا تترأس الاجتماع التنسيقي المشترك بالأمم المتحدة لشهر أكتوبر

ترأست ليبيا بصفتها رئيس المجموعة العربية بالامم المتحدة لشهر أكتوبر ، الاجتماع التنسيقي المشترك بين المجموعة العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي على مستوى نواب المندوبين الدائمين .

وخُصص الاجتماع لحشد الدعم لحزمة مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية المعروضة على الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة،حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم /الأربعاء/.

وأضافت أن ترأس الاجتماع عن الجانب العربي السفير " عصام محمد القفة " نائب المندوب المكلف لدولة ليبيا، وعن الجانب الإسلامي نائب المندوب المناوب للجمهورية التركية، الرئيس الحالي للمجموعة.

واستمع المشاركون إلى إحاطة قدمها السفير " ماجد بامية " نائب المندوب الدائم لدولة فلسطين ، حول مشاريع القرارات. التي تتناول دعم وكالة الأونروا في مواجهة تشريعات قوات الاحتلال الرامية لوقف أنشطتها والاعتداءات على مراكزها وموظفيها، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في ممتلكاتهم وعائداتها ، ومشروع القرار الخاص بالمستوطنات، الذي يحذر من التبعات الخطيرة للمشروع الاستيطاني (E1) الرامي إلى فصل القدس عن محيطها، استناداً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024.