ترأست ليبيا بصفتها رئيس المجموعة العربية بالامم المتحدة لشهر أكتوبر ، الاجتماع التنسيقي المشترك بين المجموعة العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي على مستوى نواب المندوبين الدائمين .
وخُصص الاجتماع لحشد الدعم لحزمة مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية المعروضة على الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة،حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم /الأربعاء/.
وأضافت أن ترأس الاجتماع عن الجانب العربي السفير " عصام محمد القفة " نائب المندوب المكلف لدولة ليبيا، وعن الجانب الإسلامي نائب المندوب المناوب للجمهورية التركية، الرئيس الحالي للمجموعة.
واستمع المشاركون إلى إحاطة قدمها السفير " ماجد بامية " نائب المندوب الدائم لدولة فلسطين ، حول مشاريع القرارات. التي تتناول دعم وكالة الأونروا في مواجهة تشريعات قوات الاحتلال الرامية لوقف أنشطتها والاعتداءات على مراكزها وموظفيها، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في ممتلكاتهم وعائداتها ، ومشروع القرار الخاص بالمستوطنات، الذي يحذر من التبعات الخطيرة للمشروع الاستيطاني (E1) الرامي إلى فصل القدس عن محيطها، استناداً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024.
ليبيا تترأس الاجتماع التنسيقي المشترك بالأمم المتحدة لشهر أكتوبر
ترأست ليبيا بصفتها رئيس المجموعة العربية بالامم المتحدة لشهر أكتوبر ، الاجتماع التنسيقي المشترك بين المجموعة العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي على مستوى نواب المندوبين الدائمين .