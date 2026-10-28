قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رباعي إيطالي وثنائي ألماني.. من يحافظ على سجله خاليا من الهزائم بعد سقوط الكبار؟
الداخلية تكشف ملابسات صورة طفلين يفترشان الرصيف في البحيرة
الهند تجلي أكثر من 180 ألفا مع وصول الإعصار أرناب للساحل
الأهلي أمام مودرن سبورت.. صراع الأرقام يكشف مفاتيح المواجهة قبل اختبار الجولة الثامنة بالدوري
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن
وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر
فرز 72.4%من أصوات الإسرائيليين.. نتنياهو يحصل على 54 مقعدا وآيزنكوت 47
ممثل الاستثمار الخاص لبوتين: دعاة الحروب سيُهزمون ولغة الحوار ستنتصر
الرئيس السيسي يصل موسكو للمشاركة في أعمال القمة الروسية الأفريقية
أسماء الوفيات والمصابين في حادث تصادم بني سويف
ننشر الصور الأولى لحادث بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 42 في تصادم أتوبيس ونقل
وزير الدفاع الأمريكي يدعو دول آسيان لإطار دفاعي جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انطلاق فعاليات اليوم الأول من قمة "روسيا- إفريقيا"

انطلاق فعاليات اليوم الأول من قمة "روسيا- إفريقيا"
انطلاق فعاليات اليوم الأول من قمة "روسيا- إفريقيا"
أ ش أ

انطلقت اليوم / الأربعاء /، أعمال قمة "روسيا - إفريقيا" في العاصمة موسكو والتي تعد الحدث الأهم والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الشراكة المتبادلة المنفعة إلى آفاق جديدة، بما يلبي تحديات القرن الحادي والعشرين، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" أن القمة التي تستمر لمدة يومين ستركز على توسيع التعاون الشامل والعادل بين روسيا والدول الإفريقية في جميع المجالات: السياسة، والأمن، والاقتصاد، والعلوم، والتكنولوجيا، والثقافة، والشؤون الإنسانية والمساهمة في تعزيز سيادة الدول الإفريقية.
وسيُلقي بوتين كلمة في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي والإنساني الثالث، وسيلتقي أيضًا بقادة دول القارة، الذين وصلوا إلى العاصمة الروسية، حيث تأكد مشاركة 48 دولة إفريقية في القمة، منها 22 دولة ممثلة على أعلى مستوى. إجمالاً، من المقرر أن يعقد بوتين 19 اجتماعًا ثنائيًا خلال القمة.
وذكرت الوكالة الروسية أن برنامج الأعمال الرسمي للقمة يبدأ بجلسة عامة في قاعة "غوستيني دفور".
وسيقيّم الرئيس بوتين في كلمته علاقات شركاء روسيا في مجالات واسعة، من التجارة والاستثمار إلى الرعاية الصحية والتعليم كما وسيركّز الرئيس الروسي على آفاق التنمية في الدول الأفريقية مع التركيز على السيادة الوطنية.
وأشارت إلى أن بوتين سيقوم وضيوفه أيضًا بزيارة معرض لأحدث الحلول الروسية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وسيطّلعون على التطورات المحلية الواعدة في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية والغذاء والأدوية والبنية التحتية الرقمية والمالية.
وفيما يتضمن الاتصالات الدولية،برنامج الرئيس الروسي اليوم / الأربعاء /، اجتماعًا مع رؤساء المنظمات الإفريقية الرائدة. ومن بين المدعوين للمشاركة في القمة قادة الاتحاد الإفريقي، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومجموعة شرق إفريقيا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وغيرهم الكثير.
وحول التعاون الزراعي ،تُعدّ الزراعة مجالًا رئيسيًا للتعاون بين روسيا والدول الإفريقية. وتُعتبر موسكو مورّدًا موثوقًا للمنتجات الزراعية إلى القارة، إذ تجاوزت صادرات روسيا من الأسمدة المعدنية 2.2 مليون طن هذا العام. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، تم تصدير 13 مليون طن من الحبوب، وأكثر من 18 مليون طن في العام الماضي.
وفيما يخص توقيع اتفاقيات بين الجانب الروسي والأفريقي،من المتوقع توقيع 33 وثيقة بين اتفاقات ومذكرات وعقود تجارية. ووفقًا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تجاوز التبادل التجاري بين روسيا والدول الإفريقية 27 مليار دولار في عام 2025.
يذكر أن عُقدت القمة الثانية بين روسيا وإفريقيا والمنتدى الاقتصادي والإنساني، في الفترة من 27 إلى 28 يوليو 2023، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وعلى الرغم من الضغوط غير المسبوقة من الغرب، شاركت وفود رسمية من 48 دولة (27 منها ممثلة على مستوى رؤساء الدول ونوابهم) و5 من أكبر جمعيات التكامل في القارة في هذا الحدث.

أعمال قمة روسيا إفريقيا في العاصمة موسكو العلاقات الروسية الأفريقية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

شمس البارودي

شمس البارودي ترد على مُنتقدي حجابها .. وتكشف حقيقة إصابتها بالجنون

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

ترشيحاتنا

صلا الفجر

كيف تستيقظ لصلاة الفجر يوميًا؟.. أهم الوسائل للمحافظة عليها

مفتي الديار الهندية الشيخ أبي بكر أحمد

جامعة ينيبويا تمنح مفتي الديار الهندية الشيخ أبي بكر أحمد الدكتوراه الفخرية

د. علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء

حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل وأخرى تحجبه عن الميراث.. أمين الفتوى يكشف عنها

بالصور

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها.. تعرّفي عليها وكيف تتخلصين منها

أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها
أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها
أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد