انطلاق فعاليات اليوم الأول من قمة "روسيا- إفريقيا"

انطلقت اليوم / الأربعاء /، أعمال قمة "روسيا - إفريقيا" في العاصمة موسكو والتي تعد الحدث الأهم والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الشراكة المتبادلة المنفعة إلى آفاق جديدة، بما يلبي تحديات القرن الحادي والعشرين، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" أن القمة التي تستمر لمدة يومين ستركز على توسيع التعاون الشامل والعادل بين روسيا والدول الإفريقية في جميع المجالات: السياسة، والأمن، والاقتصاد، والعلوم، والتكنولوجيا، والثقافة، والشؤون الإنسانية والمساهمة في تعزيز سيادة الدول الإفريقية.

وسيُلقي بوتين كلمة في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي والإنساني الثالث، وسيلتقي أيضًا بقادة دول القارة، الذين وصلوا إلى العاصمة الروسية، حيث تأكد مشاركة 48 دولة إفريقية في القمة، منها 22 دولة ممثلة على أعلى مستوى. إجمالاً، من المقرر أن يعقد بوتين 19 اجتماعًا ثنائيًا خلال القمة.

وذكرت الوكالة الروسية أن برنامج الأعمال الرسمي للقمة يبدأ بجلسة عامة في قاعة "غوستيني دفور".

وسيقيّم الرئيس بوتين في كلمته علاقات شركاء روسيا في مجالات واسعة، من التجارة والاستثمار إلى الرعاية الصحية والتعليم كما وسيركّز الرئيس الروسي على آفاق التنمية في الدول الأفريقية مع التركيز على السيادة الوطنية.

وأشارت إلى أن بوتين سيقوم وضيوفه أيضًا بزيارة معرض لأحدث الحلول الروسية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وسيطّلعون على التطورات المحلية الواعدة في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية والغذاء والأدوية والبنية التحتية الرقمية والمالية.

وفيما يتضمن الاتصالات الدولية،برنامج الرئيس الروسي اليوم / الأربعاء /، اجتماعًا مع رؤساء المنظمات الإفريقية الرائدة. ومن بين المدعوين للمشاركة في القمة قادة الاتحاد الإفريقي، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومجموعة شرق إفريقيا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وغيرهم الكثير.

وحول التعاون الزراعي ،تُعدّ الزراعة مجالًا رئيسيًا للتعاون بين روسيا والدول الإفريقية. وتُعتبر موسكو مورّدًا موثوقًا للمنتجات الزراعية إلى القارة، إذ تجاوزت صادرات روسيا من الأسمدة المعدنية 2.2 مليون طن هذا العام. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، تم تصدير 13 مليون طن من الحبوب، وأكثر من 18 مليون طن في العام الماضي.

وفيما يخص توقيع اتفاقيات بين الجانب الروسي والأفريقي،من المتوقع توقيع 33 وثيقة بين اتفاقات ومذكرات وعقود تجارية. ووفقًا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تجاوز التبادل التجاري بين روسيا والدول الإفريقية 27 مليار دولار في عام 2025.

يذكر أن عُقدت القمة الثانية بين روسيا وإفريقيا والمنتدى الاقتصادي والإنساني، في الفترة من 27 إلى 28 يوليو 2023، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وعلى الرغم من الضغوط غير المسبوقة من الغرب، شاركت وفود رسمية من 48 دولة (27 منها ممثلة على مستوى رؤساء الدول ونوابهم) و5 من أكبر جمعيات التكامل في القارة في هذا الحدث.