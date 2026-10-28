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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طائرة "أوسبري" أمريكية تهبط اضطراريا في مطار بجنوب غرب اليابان

طائرة "أوسبري" أمريكية تهبط اضطراريا في مطار بجنوب غرب اليابان
طائرة "أوسبري" أمريكية تهبط اضطراريا في مطار بجنوب غرب اليابان
أ ش أ

هبطت طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز "إم في-22 أوسبري" اضطراريا في مطار بجنوب غرب اليابان اليوم / الأربعاء /، ثم أقلعت مجددا بعد نحو ثلاث ساعات.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية، في بيان لها، إن الطائرة خاصة بقاعدة "فوتينما" الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية في محافظة أوكيناوا، وكانت تقوم بنقل أفراد في إطار التدريبات العسكرية المشتركة بين اليابان والولايات المتحدة المعروفة باسم "كين سورد".

وبحسب البيان، هبطت الطائرة في مطار "تانيجاشيما" الواقع في جزيرة تانيجاشيما بمحافظة كاجوشيما جنوب غرب اليابان صباحا، ثم غادرت بعدها بنحو ثلاث ساعات، ولم تسجل أي إصابات أو اضطرابات في حركة الطيران المدني.

وكان مسؤولو مطار "تانيجاشيما" قد تلقوا إخطارا بشأن الهبوط من مكتب مطار كاجوشيما التابع لوزارة النقل قبل نحو 10 دقائق من وقوعه.

كما هبطت طائرة "أوسبري" أخرى - كان من المقرر أن تستخدم المطار أيضا - في الساعة 12:25 ظهرا بالتوقيت المحلي لليابان، وأقلعت بعد نحو 30 دقيقة.

وقد طلبت حكومة محافظة كاجوشيما من الحكومة المركزية في اليابان أن تحث الولايات المتحدة على تحديد سبب الهبوط الاضطراري للطائرة الأولى، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الحادث.

طائرة نقل عسكرية أمريكية طراز إم في 22 أوسبري مطار بجنوب غرب اليابان وزارة الدفاع اليابانية قاعدة فوتينما الجوية

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