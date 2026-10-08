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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادر السيد: خوض الزمالك لمباريات كأس عاصمة مصر باللاعبين الشباب قرار خاطئ

نادر السيد
نادر السيد
عبدالله هشام

علَقَ نادر السيد، نجم الكرة المصرية السابق، على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره زد في الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، مساء الأربعاء.

وخسر الزمالك أمام زد بثلاثية نظيفة سجلها مروان حجيج، وأحمد عاطف "هدفين"، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس عاصمة مصر.

وقال نادر السيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN:خوض الزمالك لمباريات كأس عاصمة مصر باللاعبين الشباب، قرار خاطئ تماماً، وكان يجب مشاركة مزيج من القوام الأساسي واللاعبين البدلاء كما فعل الأهلي في مباراة بترول أسيوط التي انتصر فيها بخماسية نظيفة.

وتابع: كان هناك أكثر من لاعب يستحق المشاركة أساسياً في مباراة زد مثل محمود جهاد ومصطفى الزناري وناصر منسي وأحمد ربيع وغيرهم، وذلك من أجل استعادة مستواهم المعهود، كما كنت أتمنى مشاركة بعض اللاعبين من القوام الأساسي لتجهيزهم قبل لقاء القمة المقبل أمام الأهلي، الأحد المقبل.

وتابع: كان يجب على إدارة نادي الزمالك، المنافسة بقوة على بطولة كأس عاصمة مصر، وعدم التفريط فيها بسهولة، خاصةً أن بطل المسابقة يحصل على مكافأة مالية كبيرة قد تساهم في إنهاء بعض الأزمات المالية التي يعاني منها الأبيض.

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