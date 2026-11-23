حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، لوك ليندبرج، اليوم /الإثنين/، من تفاقم أزمة الجوع عالميًا نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء واضطراب طرق التجارة البحرية، مؤكدًا أن استمرار هذه الأوضاع قد يضيف 727 مليون دولار إلى تكاليف عمليات البرنامج بحلول منتصف عام 2027، مما يهدد المساعدات الغذائية المقدمة لنحو 3ر7 مليون شخص.

وقال ليندبرج - خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في أوكرانيا وتأثير الحرب على الأمن الغذائي العالمي - إن أسعار النظام الغذائي الأساسي ارتفعت بنسبة 130% مقارنة بفبراير الماضي، نتيجة صدمة عالمية في الأسعار ناجمة عن الضغوط المرتبطة بتغير المناخ، إلى جانب الاضطرابات المتزامنة في ثلاثة ممرات بحرية رئيسية، مما أدى إلى تقييد صادرات المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي.

واستعرض المسئول الأممي معاناة الأسر المتضررة من النزاعات، مستشهدًا بقصص لأمهات سودانيات، التقاهم قبل أسبوعين في أحد مخيمات النزوح بوسط السودان وجنوبه، بعدما فروا من النزاع في دارفور، وأصبحن يواجن صعوبات متزايدة في توفير الغذاء لأسرهم بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكد أن البحر الأسود يمثل مصدرًا حيويًا للإمدادات الغذائية للعديد من الدول التي يعمل فيها البرنامج، مشيرًا إلى أن مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بلغ في سبتمبر الماضي أعلى مستوياته خلال أربع سنوات.

وأوضح أن ارتفاع تكاليف النقل والسلع الأساسية يعني توفير كميات أقل من الغذاء لعدد أقل من الأسر، محذرًا من أن استمرار التقلبات الحالية سيزيد الأعباء المالية على عمليات الإغاثة في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات الإنسانية حول العالم.

ووصف احتمال تراجع المساعدات المقدمة لملايين المحتاجين بأنه "سيناريو لا يمكن تصوره"، داعيًا الدول الأعضاء إلى الالتزام بثلاثة خطوط حمراء أساسية لمواجهة الجوع، تتمثل في "عدم السماح بحدوث المزيد من المجاعات، وعدم استخدام الغذاء سلاحًا في النزاعات، وعدم شن هجمات على العاملين في المجال الإنساني".