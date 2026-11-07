رئيس جامعة المنصورة يستقبل درية شرف الدين خلال مشاركتها في مناقشة رسالة ماجستير بكلية الآداب

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام الأسبق، خلال زيارتها للجامعة للمشاركة في لجنة المناقشة والحكم على رسالة ماجستير بقسم الإعلام بكلية الآداب، اليوم السبت، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

حضر الاستقبال الدكتور مسعد سلامة، قائم بعمل عميد كلية الآداب، والدكتورة هبة الله السمري، عميد كلية الإعلام واللغات التطبيقية بجامعة النهضة ورئيس لجنة المناقشة والحكم، والدكتور أحمد عثمان، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، والمشرف على الرسالة.

ورحب الدكتور شريف خاطر بالدكتورة درية شرف الدين، معربًا عن تقديره لمشاركتها في مناقشة الرسالة، واعتزاز الجامعة باستضافة الخبرات الإعلامية والأكاديمية المتميزة، والاستفادة من تجاربها المهنية والعلمية في إثراء المناقشات والارتقاء بمستوى البحوث والدراسات الأكاديمية.

وأكد رئيس الجامعة اهتمام جامعة المنصورة بتطوير منظومة البحث العلمي وتشجيع الدراسات التي تتناول القضايا المجتمعية المعاصرة، مشيرًا إلى أهمية الدراسات الإعلامية في تحليل المضامين والرسائل الإعلامية، ورصد تأثيرها في تشكيل الوعي والاتجاهات المجتمعية.

وقال إن الإعلام يمثل أداة مؤثرة في بناء الوعي وتشكيل اتجاهات الرأي العام، وهو ما يتطلب مواكبة الدراسات الأكاديمية للمتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي، والاستفادة من نتائجها في تطوير الممارسات المهنية، بما يتفق مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى حرص الجامعة على توفير بيئة علمية داعمة للباحثين، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والخبرات المتخصصة، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات، والارتقاء بجودة البحوث العلمية وربطها باحتياجات المجتمع وتحدياته.

من جانبها، أعربت الدكتورة درية شرف الدين عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، وسعادتها بزيارة جامعة المنصورة والمشاركة في مناقشة الرسالة، مشيدةً بالمكانة العلمية والأكاديمية للجامعة، وحرصها على دعم البحث العلمي والاستعانة بالخبرات المتخصصة في مناقشة الدراسات الأكاديمية وتقييمها.

وشاركت الدكتورة درية شرف الدين في مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة صفيناز أحمد محمد رشاد، بقسم الإعلام بكلية الآداب، بعنوان «تعرض الشباب المصري للدراما بالتليفزيون وعلاقته باتجاهاتهم نحو دولة إسرائيل»، والتي تتناول العلاقة بين تعرض الشباب المصري للمضامين الدرامية التي يقدمها التليفزيون واتجاهاتهم نحو دولة إسرائيل، ودور المحتوى الدرامي في تشكيل تصورات الشباب واتجاهاتهم.