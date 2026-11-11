كريم حسن شحاتة يكشف تفاصيل جلسة رموز الزمالك مع مجلس الإدارة بشأن شركة الكرة

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة تفاصيل الجلسة التي جمعت مجلس إدارة نادي الزمالك بعدد من رموز ونجوم كرة القدم السابقين، لمناقشة ملف تأسيس شركة الكرة، والاطمئنان على ضمان حقوق النادي في المشروع خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحاته عبر قناة “الحياة”، إنه حضر الجلسة التي أقيمت داخل نادي الزمالك، بحضور حسين لبيب، رئيس النادي، وهشام نصر، نائب الرئيس، وأحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة، وحسام المندوه، أمين الصندوق، ونيرة الأحمر، ومحمد طارق، ورامي نصوحي، وأحمد خالد السعيد.

وأضاف أن الجلسة شهدت حضور عدد من رموز كرة القدم بنادي الزمالك، من بينهم فاروق جعفر، وحلمي طولان، ومحمود الخواجة، وأيمن يونس، ومحمد صلاح، وأحمد عبد الحليم، وغانم سلطان، وحسن بصري، وهاني عبادة، وأسامة نبيه، ومحمد أبو العلا، والدكتور طارق سليمان، إلى جانب رحاب أبو رجيلة.

وأوضح أن المناقشات شهدت طرح عدد من التساؤلات والمخاوف بشأن شركة الكرة، خاصة ما يتعلق بالنسب والبنود والتوقيت، وكذلك المستثمرين الذين من المقرر أن يشاركوا في المشروع.

وأشار إلى أن حسين لبيب وهشام نصر حرصا على طمأنة الحاضرين، والتأكيد أن مجلس الإدارة يعمل لمصلحة نادي الزمالك، وأنه لن يتخذ أي خطوات تضر بحقوق النادي، مع الحفاظ على نسب الزمالك وبنود التعاقد.

وأكد كريم حسن شحاتة أن الجلسة كانت مثمرة، وشهدت مناقشة مختلف التفاصيل، لافتًا إلى أن بعض الأمور التي طُرحت خلال الاجتماع ظلت في إطار المناقشات السرية، لذلك لن يكشف عنها.

وكشف أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة ممثلين عن قطاع كرة القدم من رموز النادي في اجتماعات مع مجلس الإدارة، لدراسة ملف شركة الكرة بصورة أكبر، والوصول إلى أفضل صيغة تضمن حقوق الزمالك وتحقق له أعلى عائد ممكن.

وأضاف أن هناك جلسات أخرى من المقرر عقدها خلال الأسبوع المقبل والذي يليه، بشكل أسبوعي لمتابعة التطورات المتعلقة بالمشروع، مشيرًا إلى أن عددًا من رجال الأعمال المنتمين لنادي الزمالك سيكونون موجودين في شركة الكرة، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.

واختتم كريم حسن شحاتة تصريحاته بالتأكيد على أن الجلسة استمرت نحو ثلاث ساعات ونصف، وأنه حرص على طمأنة جماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية، موضحًا أن تأسيس شركة الكرة لن يتم إلا بعد وضع تنظيم إداري وهيكل واضح يحافظ على حقوق النادي ويحقق أفضل عائد له.