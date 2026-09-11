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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحركي دفع هجين.. مواصفات هافال V7

هافال V7
هافال V7
عزة عاطف

 تنطلق السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات هافال V7 ذات التصميم الصندوقي، حيث توفر خيارين من محركات الدفع الهجين. 

وتأتي المركبة الجديدة بطول يبلغ 4.8 متر، وعرض 1.95 متر، وارتفاع 1.822 متر، وتعتمد على قاعدة عجلات بطول 2.738 متر، مما ينعكس على اتساع المقصورة الداخلية التي توفر مساحة تخزين واسعة في صندوق الأمتعة. 

الأداء الميكانيكي ومواصفات منظومتي الدفع الهجين

تتيح هافال V7 خيارين من منظومات الحركة الميكانيكية؛ حيث تعتمد النسخة الأولى الهجينة (HEV) على نظام دفع أمامي يجمع بين محرك وقود بسعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني ومحرك كهربائي، ليتصلا بناقل حركة هجين مخصص (DHT) ثنائي السرعات. 

وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 244 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 540 نيوتن متر. وفي المقابل، تضمن نسخة الهجين القابل للشحن الخارجي (PHEV) أداءً أكثر قوة عبر نظام دفع كلي للعجلات يتصل بناقل حركة هجين (DHT) رباعي السرعات، ليولد قوة إجمالية تبلغ 360 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 760 نيوتن متر. 

وتستمد هذه النسخة طاقتها من بطارية بسعة 27.54 كيلووات/ساعة، كما تزود بقفل تفاضلي إلكتروني للمحور الخلفي لتعزيز التماسك على المسارات الوعرة، مع اعتماد السيارة كليًا على نظام تعليق أمامي من نوع ماكفرسون وخلفي متعدد الوصلات (Multi-Link) لتحقيق الثبات المطلوب.

وتتضمن التجهيزات الداخلية لسيارة هافال V7 لوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة وشاشة مركزية تعمل باللمس لنظام المعلومات والترفيه قياس 15.6 بوصة، إلى جانب نظام عرض البيانات على الزجاج الأمامي (HUD). 

أنظمة السلامة ومساعدة السائق

تزود هافال V7 بحزمة أمان ممتدة تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، ومساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، كما توفر السيارة كاميرا رؤية محيطية بزاوية 540 درجة. 

هافال V7 مواصفات هافال V7 سيارات هجينة PHEV أسعار السيارات في مصر 2026

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