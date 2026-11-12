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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بـ الجبنة الحلوم.. 4 سلطات شهية ومختلفة

لجبنة الحلوم
لجبنة الحلوم
هاجر هانئ

الجبنة الحلوم من المنتجات الشهية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص فهي تتمتع بمذاق مختلف عن الأنواع الأخرى و يمكنك تقديمها بجانب مختلف الأصناف.

مقادير سلطة الجبنة الحلوم


● جبنة حلوم

● عسل أبيض

● زيت زيتون

● شطة فليكس

● شرائح برتقال

● كابوتشا

● شرائح أناناس

● شرائح أفوكادو

● كرانبري

● بصل أحمر شرائح

الصوص:
● عصير برتقال
● عصير ليمون
● زعتر
● مستردة
● بشر برتقال
● ملح وفلفل
● زيت زيتون


طريقة تحضير سلطة الجبنة الحلوم


في طبق التقديم يرص الكابوتشا ثم تضاف شرائح البرتقال وشرائح الأناناس وشرائح الأفوكادو
يضاف البصل
في بولة تخلط كل مكونات الصوص مع العسل وزيت الزيتون والشطة الفليكيس
تقلب جيدا وتقدم

سلطة الجبنة الحلوم

مقادير  سلطة جبنة حلوم بالحمص المقرمش


● حمص مشوي في الفرن ومتبل بملح وفلفل

● زيت زيتون

● بابريكا

للصوص:
● زيت زيتون
● عصير ليمون
● طحينة
● ملح وفلفل
● بصل أحمر مفروم ناعم
● فلفل أحمر ألوان
● جبنة حلوم
● جرجير
● طماطم شيري
● خس ملون


طريقة تحضير سلطة جبنة حلوم بالحمص المقرمش


تحمر الجبنة الحلوم في قليل من زيت الزيتون
لعمل الدريسينج:
يخلط زيت الزيتون مع عصير الليمون ثم يضاف الطحينة
ثم يضاف البصل الأحمر
في بولة يخلط كل الخضار مع الحمص المقرمش
ثم يضاف الخس والفلفل الاحمر والجرجير
ثم تقدم السلطة ويضاف الدريسنج

 سلطة جبنة حلوم بالحمص المقرمش

مقادير  سلطة الحلوم المقلي


● ١ قطعة حلوم

● ١ كوب دقيق

● ٢ بيض مع ملعقة كبيرة خل

● ٢-١ كوب بقسماط مع زعتر مجفف

السلطة:
● عين جمل كامل ١/٢ كوب
● عسل١/٤ كوب
● عنب أحمر ١٠ حبات
● بصل احمر
● خس أفرنجي
● طماطم شيري
● جرجير
الدريسنج:
● ٢ فص ثوم مفروم
● ٤ ملعقة كبيرة دبس رمان
● ١/٤ كوب زيت زيتون
● ملح
● ٢ ملعقة كبيرة ليمون
للتقديم
● رمان


طريقة تحضير سلطة الحلوم المقلي


تقطع الجبنة الحلوم مربعات
وتغطى بالبيض ثم خليط البيض ثم خليط البقسماط
وتقلى في زيت قلي ساخن
في طاسة ساخنة على النار يوضع العسل وعين الجمل حتى يكرمل جيدا
في طبق التقديم يرص باقي مكونات السلطة ثم يضاف الجبنة المقلية وعين الجمل المكرمل
تخلط مقادير الدريسينج
وتضاف للسلطة
ويضاف الرمان على الوجه
وتقدم باردة

 سلطة الحلوم المقلي

مقادير سلطة حمص بالحلوم


● جبنة حلوم

● حمص مهروس

● أفوكادو

● دقيق

● ثوم

● زيت زيتون

● بابريكا

● ملح وفلفل

● كمون

● بقدونس

● فلفل حار أخضر مشوي

● عصير ليمون

● نعناع

طريقة تحضير سلطة حمص بالحلوم


تقطع الجبنة شرائح وتقلب في الدقيق وتشوح في الزيت في إناء على النار
يخلط الحمص والثوم والبقدونس وعصير الليمون وزيت الزيتون والتوابل والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة
يقدم خليط الحمص مع شرائح الجبنة والفلفل الحار والبقدونس والنعناع

سلطة حمص بالحلوم
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