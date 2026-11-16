علي ماهر: هدفنا الفوز على مالاوي وحصد النقاط الثلاث

أكد علي ماهر، أن منتخب مصر يدخل مواجهته المرتقبة أمام منتخب مالاوي بهدف واضح، وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مشدداً على أن المباراة لن تكون سهلة في ظل امتلاك المنافس مجموعة من اللاعبين المميزين.

وقال علي ماهر في تصريحاته: «الضغط علينا كبير لأننا عايزين ناخد الـ3 نقاط، والمباراة مش هتبقى سهلة، ومنتخب مالاوي عنده لاعيبة كويسة، وأنا عارف إن فيه جمهور كورة هيحضر».

وأضاف: «ميزة منتخب مصر إن اللاعبين الموجودين كلهم عندهم تأثير وشخصية، ومتعودين على الأجواء دي، وهدفنا هو المكسب أياً كانت الضغوط».

واختتم تصريحاته قائلاً: «إحنا بنعرف نلعب تحت الضغط، واللاعيبة كمان بتعرف تتعامل مع الضغوط، ومش شايفين قدامنا أي حاجة غير الـ3 نقاط».

ويعكس حديث علي ماهر حالة التركيز داخل صفوف المنتخب المصري، ورغبة الجهاز الفني واللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير.