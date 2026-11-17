في فقرة مؤثرة من برنامج «واحد من الناس»، تحدث الإعلامي د. عمرو الليثي عن أبطال الموسيقى التصويرية، مؤكدًا أنهم الأبطال الحقيقيون خلف الكاميرا.

وقال الليثي: «في تاريخ الفن أبطال بنشوفهم أمام الكاميرا، بنحفظ ملامحهم وكلامهم، وفيه أبطال تانية وراء الكاميرا مش بيقولوا ولا كلمة، لكن نغماتهم هي اللي بتحدد إحنا هنبكي إمتى؟ وهنفرح إمتى؟.. دول صناع الموسيقى التصويرية».

وأضاف: «الموسيقى التصويرية مش مجرد نغمات بتملا فراغ في الخلفية، دي هي البطل الحقيقي والعمود الفقري لأي عمل درامي، المخرج العبقري يمنحك الصورة، والكاتب يمنحك الكلمة، أما الموسيقى فتمنحك الروح».

وتابع: «تخيل مثلًا، هل كان ممكن نتأثر بملحمة رأفت الهجان بدون موسيقى عمار الشريعي؟ هل فيلم زي الأرض أو المصير كان هيعيش من غير موسيقاه؟».

وأكد الليثي، أن تاريخ الموسيقى التصويرية في مصر والوطن العربي محفور بأساتذة كبار، جيل بيسلم جيل، من العباقرة الكلاسيكيين اللي حطوا القواعد الأولى في السينما، وصولًا لجيل العمالقة زي أندريا رايدر وفؤاد الظاهري وعلي إسماعيل وعمار الشريعي وعمر خيرت وياسر عبد الرحمن.

وأضاف: «أهم ما يميز الموسيقى التصويرية هو إنها بتعيش أطول من العمل نفسه».

وقال الليثي: «نلتقي مع ابنة واحد من أهم نجوم الموسيقى التصويرية، بالإضافة إلى إبداعاته في عالم التلحين مع كبار المطربين والمطربات».

واستكمل الليثي: «الليلة إحنا على موعد مع واحد من عمالقة التلحين والموسيقى التصويرية، وصاحب بصمة وروح فنية متفردة، وأستاذ في مدرسة النغم والشجن.. الموسيقار الراحل حسن أبو السعود».

وأضاف: «مين فينا يقدر ينسى جملة موسيقية صاغها، أو قلبه ما اتهزش وهو بيسمع تتر (لن أعيش في جلباب أبي) أو (نحن لا نزرع الشوك) أو (العطار والسبع بنات) وغيرها».

وتابع: «مين فينا ما حبش مزيكته في أفلام زي (العار) و(الكيف) و(جري الوحوش) و(حنفي الأبهة) وغيرها، ومين فينا ما استمتعش بألحانه مع هاني شاكر ومحمد منير وشيرين عبد الوهاب وبهاء سلطان وخالد عجاج وأحمد عدوية وغيرهم».

وأكد الليثي أن حسن أبو السعود صانع النجوم، واللي اسمه كان كلمة السر في نجاح العديد من المطربين والمطربات.

واختتم: «الليلة حنفتح صندوق ذكريات مقفول على كواليس أغاني كسرت الدنيا، ومواقف إنسانية، وصراعات فنية، وأسرار ما يعرفهاش غير الناس اللي عاشت معاه، واللي حيفتح لنا الصندوق ده أقرب الناس إليه، اللي شايلة ملامحه وروحه.. ابنته رنا».

