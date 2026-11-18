اعتمد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، لوحات تحديث المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية المحدثة بعدد 26 قرية بمراكز طنطا والسنطة وقطور، تمهيدًا لبدء إجراءات استخراج تراخيص البناء من الوحدات المحلية المختصة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتيسير إجراءات البناء أمام المواطنين، وتحديد نطاقات واشتراطات البناء بصورة واضحة ومنظمة.

توجيهات محافظ الغربية

وتضم القرى المعتمدة بمركز طنطا: أخناواي الزلاقة، والرجدية، والرملية، وحصة شبشير، وخرسيت، وسبطاس، وشبرا النملة، وشبشير الحصة، وشوبر، وكفر الحما، وكفر عصام، وكفر ميت حواي، ومحلة روح، وميت السودان، وميت حبيش البحرية. وبمركز السنطة: بلاي، وشندلات، وشنرة البحرية، وطوخ مزيد، وكفر ميت حواي، ومنية طوخ، وميت يزيد. وبمركز قطور: أبشواي الملق، وسجين الكوم، ونشيل.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن اعتماد المخططات التفصيلية المحدثة يسهم في تحديد خطوط التنظيم والكتل العمرانية بصورة دقيقة، بما يتيح للمواطنين التقدم لاستخراج تراخيص البناء وفقًا للقواعد والاشتراطات القانونية المنظمة، مشيرًا إلى أهمية إتاحة اللوحات المعتمدة بالوحدات المحلية المختصة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات والإجراءات المطلوبة.

رفع كفاءة الخدمات

وشدد محافظ الغربية على استمرار جهود المحافظة في تحديث واعتماد المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية بمختلف المراكز والمدن، بما يحقق الانضباط العمراني، ويحافظ على الرقعة الزراعية، ويدعم التخطيط السليم للقرى، مؤكدًا أنه سيتم اعتماد باقي القرى تباعًا، وفقًا للانتهاء من أعمال المراجعة، واستيفاء الإجراءات اللازمة تمهيدًا للنشر بالجريدة الرسمية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من المخططات المعتمدة واستكمال إجراءات تراخيص البناء.