أكد أسامة عبد العزيز مدير مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة، أنه تم مراعاة أن تليق المدينة باسم مصر وحجمها ومكانتها التاريخية.

وقال أسامة عبد العزيز في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" قادرون على استضافة كافة العروض العالمية بأحدث تكنولوجيات الصوت والبث والتغطية الإعلامية".

وتابع مدير مدينة الفنون والثقافة: “نستهدف جذب الجمهور المصري والعربي والدولي من المهتمين بالفنون لزيارة هذا الصرح المتكامل”.

وأكمل مدير مدينة الفنون والثقافة:" دور المدينة لا يقتصر على العرض بل نعمل لتكون مصدرا لإنتاج الفنون وتصديرها".

وتابع مدير مدينة الفنون والثقافة: “نستهدف تبادل الخبرات الدولية وإرسال متدربين للخارج واستقبال كوادر للتدريب في مصر”.

