أكد أسامة عبد العزيز مدير مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة، ان مدينة الفنون والثقافة هي أكبر مشروع ثقافي وفني في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال أسامة عبد العزيز في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :"القوى الناعمة أرقى أساليب نشر الأفكار وتعكس عبر المدينة تاريخ مصر للعالم أجمع".

وأضاف مدير مدينة الفنون والثقافة:" هدفنا أن تصبح المدينة منتجة ومطورة للفنون والثقافات وليست مجرد ناقلة لها".

وتابع مدير مدينة الفنون والثقافة: “نسعى لأن تكون المدينة منارة ثقافية وفنية للمنطقة بأسرها لنشر الوعي بين الأجيال”.

وأكمل مدير مدينة الفنون والثقافة:" تم مراعاة في تصميم المدينة ومحتواها أن تليق باسم مصر وحجمها ومكانتها التاريخية، والمدينة في مرحلة التشغيل التجريبي ونخطط لمشاركة فنانين وزوار من مختلف دول العالم".

