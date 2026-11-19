أكد أحمد أبو زهرة مستشار مدينة الفنون والثقافة، ان المسرح الرئيسي بدار أوبرا العاصمة الجديدة من الأكبر حجما في العالم العربي.

وقال أحمد أبو زهرة في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" خشبة المسرح الرئيسي تعادل أربع خشبات مسرحية وتتيح تجهيز عدة عروض فنية في وقت واحد".

وأضاف احمد أبو زهرة :" أوبرا العاصمة ثالث دار عالميا تطبق تقنية البث التلفزيوني الروبوتي الذكي ".

وتابع مستشار مدينة الفنون والثقافة:" اعتمدنا تصميمات صوتية طبيعية متطورة تتيح سماع الآلات بوضوح ونقاء فائق دون ميكروفونات".

وأكمل مستشار مدينة الفنون والثقافة اوبرا العاصمة صرح مكمل

الدار الأوبرا المصرية التاريخية وليست بديلا عنها".

وتابع مستشار مدينة الفنون والثقافة: “مسرح الدراما مجهز بتقنيات صوتية خاصة تضمن وضوح مخارج الألفاظ للأعمال المسرحية”.