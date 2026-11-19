استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، اللواء أحمد حسن أبو شرق مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ، والعميد محمد عبد التواب قائد قطاع أسوان العسكرى ، والوفد المرافق لهما ، وذلك فى إطار تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة والجمعية .

دعم التعاون وتقدير التضحيات الوطنية

وتناول اللقاء بحث سبل دعم التعاون بين الجانبين ، بما يسهم فى تعزيز جهود الجمعية وآداء رسالتها الوطنية والمجتمعية تجاه المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والإرهابية .

التأكيد على الدور الوطنى لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب



وأكد المهندس عمرو لاشين على إعتزاز المحافظة بالدور الوطنى الذى تقوم به الجمعية ، وما تقدمه من جهود تقديراً لتضحيات أبطال القوات المسلحة ، مشيراً إلى حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والتعاون مع الجمعية فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بما يعكس الوفاء لمن قدموا أرواحهم وتضحياتهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لمقدراته .

تبادل الدروع تقديراً للتعاون

وفي ختام اللقاء ، تبادل محافظ أسوان ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب الدروع ، تقديراً وتأكيداً لروح التعاون والتكامل بين الجانبين .