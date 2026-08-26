قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: إلغاء جلسة زووم مع خوان بيزيرا والنادي مستمر في التصعيد ضد اللاعب
ما السبب الحقيقي لـ 70% من الحوادث المرورية في مصر بعد تطوير الطرق؟.. استشاري تخطيط وهندسة مرور يُجيب
«متخلقش اللي يتنطط على النادي».. أيمن يونس: الزمالك لن يقف على خوان بيزيرا
لا مفر من المفاوضات.. بشير عبد الفتاح يكشف آخر التطورات بين أمريكا وإيران | فيديو
عملها الولد الشقي.. عم حارث يعلق على تمديد عقد إمام عاشور بالأهلي
الغندور: جلسة لـ مصطفى شوبير مع الأهلي خلال ساعات لحسم تجديد عقده
نظر جلسة مُحاكمة 27 متهمًا في قضية خلية أكتوبر .. اليوم
دعاء الفجر لزوال الهموم.. أفضل الأدعية المأثورة لتفريج الكرب وراحة القلب
أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي
طوكيو تقترب من القنبلة .. روسيا تفجّر مفاجأة بشأن امتلاك اليابان سلاحًا نووياً
ترامب يُشعل حربًا ضد الصين .. رسوم جمركية إضافية بسبب «إغراق الأسواق»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن دجيش: النقد للحكام يجب أن يكون بناءً وليس لأغراض شخصية.. فيديو

أيمن دجيش
أيمن دجيش
محمد سمير

أكد الخبير التحكيمي أيمن دجيش، عضو لجنة تطوير التحكيم باتحاد الكرة المصري، أن الانتقاد الموجه للحكام في الدوري المصري من قبل خبراء التحكيم لا بد أن يكون بناءً وليس لأغراض أخرى.

وقال أيمن دجيش، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «يجب أن يكون النقد للتحكيم بناءً وليس لأغراض شخصية أخرى، ونتمنى التكاتف من الجميع مع الحكام».

وأشار دجيش إلى أن أخطاء التحكيم موجودة في كل العالم وليس في مصر فقط، معتبرًا أن التدريب العملي للحكام أمر في غاية الأهمية.

وأثنى أيمن دجيش على التحليل التحكيمي من لجنة الحكام للقطة ضربة جزاء الأهلي أمام الشرقية إنبي الجدلية، مؤكدًا أن هذا التحليل يُعبر عن رأيى لجنة الحكام بأسرها وليس تحليل الكابتن جمال الغندور وحده.

للحكام أيمن دجيش الخبير التحكيمي الدوري المصري أخطاء التحكيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

محمد صلاح

الأسطورة يقترب من رقم جديد.. محمد صلاح يحتاج هدفًا واحدًا فقط لدخول التاريخ

ظاهرة النينو

تحذير عالمي من ظاهرة «إل نينيو».. خبراء: 2027 الأشد حرارة في التاريخ

إمام عاشور

مفاجأة.. شوبير يكشف موقف إمام عاشور من العودة للمشاركة مع الأهلي

عموتة

مفيش الكلام ده.. الحسين عموتة يرفض طلب لاعبي الأهلي بعد ثلاثية إنبي

عداد الكهرباء

حيلة بسيطة لتقليل استهلاك عداد الكهرباء في دقيقة واحدة يوميا.. ما هي؟

خوان بيزيرا

بين غضب الجماهير وتحرك الزمالك.. هل ينتقل بيزيرا إلى الأهلي؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

في أقل من شهر.. طريق الدواويس يواصل حصد أروح عمال اليومية.. سر تكرار الحوادث

محافظ الغربية ووزير العمل

من قلب قلعة الصناعة المصرية..وزير العمل ومحافظ الغربية يتفقدان مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بالمحلة الكبرى

محافظ المنيا ورئيس الجامعة بمجلس جامعة المنيا

محافظ المنيا يشارك في اجتماع مجلس الجامعة.. ويؤكد: نعمل معًا لدعم جهود التنمية وتهيئة سوق العمل لاستقبال الخريجين

بالصور

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل اللوك الصيفي الناعم

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فقدان الوزن المفاجئ قد يكون علامة تحذيرية .. دراسة تكشف علاقته بمرض خطير

فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون
فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون
فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون

حلوى المولد النبوي.. 10 نصائح لتناولها دون الإضرار بالصحة

نصائح لتناول حلوى المولد بأمان
نصائح لتناول حلوى المولد بأمان
نصائح لتناول حلوى المولد بأمان

محمد هنيدي ونجوم الفن في عزاء والدة المنتج عصام شعبان.. صور

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد