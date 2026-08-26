أيمن دجيش: النقد للحكام يجب أن يكون بناءً وليس لأغراض شخصية.. فيديو

أكد الخبير التحكيمي أيمن دجيش، عضو لجنة تطوير التحكيم باتحاد الكرة المصري، أن الانتقاد الموجه للحكام في الدوري المصري من قبل خبراء التحكيم لا بد أن يكون بناءً وليس لأغراض أخرى.

وقال أيمن دجيش، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «يجب أن يكون النقد للتحكيم بناءً وليس لأغراض شخصية أخرى، ونتمنى التكاتف من الجميع مع الحكام».

وأشار دجيش إلى أن أخطاء التحكيم موجودة في كل العالم وليس في مصر فقط، معتبرًا أن التدريب العملي للحكام أمر في غاية الأهمية.

وأثنى أيمن دجيش على التحليل التحكيمي من لجنة الحكام للقطة ضربة جزاء الأهلي أمام الشرقية إنبي الجدلية، مؤكدًا أن هذا التحليل يُعبر عن رأيى لجنة الحكام بأسرها وليس تحليل الكابتن جمال الغندور وحده.