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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عون: المفاوضات مع الاحتلال ليست سهلة ولكنها أفضل بكثير من الحرب

عون ووفد المجلس العام الماروني
عون ووفد المجلس العام الماروني
محمود نوفل

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن بناء الأوطان مسؤولية مشتركة ولا تقع على عاتق شخص او طرف واحد، كل ضمن موقعه ومركزه ، ومصلحة الوطن يجب ان تبقى أولوية وفوق أي مصلحة شخصية كي يصطلح البلد. 


وقال عون امام وفد المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى: شباب لبنان وجيله الجديد هم الرافعة الأساسية أينما كانوا، والعبر التي تعلمنا منها عبر التاريخ والأزمات العديدة التي مرّ بها خصوصاً في الفترة الأخيرة منذ العام 2019 وحتى اليوم، هي ان صلابة اللبناني وايمانه بوطنه كانا أساس القدرة على تخطي الصعوبات والمصاعب، وبقاء لبنان صامداً. 


وأضاف: بدأنا مع هذه الحكومة معالجة مسألة الفساد الذي كان مستشرياً على مدى سنوات، ونحن نخوض حرباً ضد البعض الذي يرفض منطق الدولة، فيما نحن نريد الدولة. 


وتابع: الحكومة اتخذت  إجراءات ليست كافية ضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية، لكنها حققت نمواً  وكنا نتوقع  زيادته هذه السنة، الا ان الحرب قضت على هذا الامل. وعلى الرغم من كل ذلك، لا يزال لبنان صامداً ومؤسساته قائمة.

وزاد : اتخذنا قرار المفاوضات لتفادي الويلات والمآسي التي سببتها الحرب ، صحيح انها ليست سهلة وسريعة وهناك عراقيل وصعوبات ولكنها تبقى افضل بكثير من الحرب.


وختم عون قائلا : نحن نلتقي على الأهداف نفسها ، تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود، واسترجاع الاسرى وعودة الأهالي وإعادة الاعمار، وهذا لا يمكن تحقيقه بالحرب وفق ما تبيّن، فلا خيار بالتالي الا التفاوض.

الرئيس اللبناني جوزاف عون المجلس العام الماروني لبنان الجيش اللبناني

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