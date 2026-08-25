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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5691 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6640 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7588 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 53120 جنيها.

الدولار


واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 25 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.89 جنيه

سعر الشراء: 50.75 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.37 جنيه

سعر الشراء: 59.21 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.35 جنيه

سعر الشراء: 69.16 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.51 جنيه

سعر الشراء: 13.49 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.55 جنيه

سعر الشراء: 13.51 جنيه.


وقال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بالحرارة على أغلب المناطق.

ارتفاع جديد في درجات الحرارة

 

وتسود أجواء حارة ورطبة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال نسبيًا خلال ساعات الليل.

وأوضح القياتي أن درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى تقترب من 40 درجة مئوية، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، مشيرًا إلى أن الإحساس بالحرارة يختلف عن درجة الحرارة المسجلة.

الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة

 

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع الرطوبة يمثل عاملًا أساسيًا في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة خلال فترات النهار.

وأوضح أن الأجواء تكون أكثر إجهادًا مع التعرض المباشر لأشعة الشمس، لذلك ينصح بتجنب الوقوف في الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الذروة.

حالة الطقس اليوم

 

وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري أجواء حارة ورطبة، مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة، بينما تمتد الأجواء شديدة الحرارة إلى مناطق جنوب البلاد.

وخلال ساعات الليل، تتحسن الأجواء نسبيًا مع انخفاض درجات الحرارة، إلا أن نسب الرطوبة تظل مرتفعة في بعض المناطق.

تحذيرات مهمة للمواطنين

 

ونصح القياتي المواطنين بالإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

كما شدد على ضرورة توخي الحذر بالنسبة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، مع تجنب الأماكن سيئة التهوية قدر الإمكان.

استمرار الأجواء الحارة

 

وأكد القياتي استمرار متابعة هيئة الأرصاد للتغيرات الجوية، مع توقعات باستمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية للتعرف على تطورات درجات الحرارة.

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