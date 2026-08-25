قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
24 مصابًا في حادث تصادم على طريق الدواويس وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور
9 وفيات و8 مصابين.. ارتفاع ضحايا حادث تصادم 3سيارات بمطروح
حبس مالك مدرسة استغلال بيانات أولياء الأمور الشخصية في الحصول على قروض
قصة حياة النبي .. من الولادة حتى الوفاة
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز مشروعات المياه والصرف بمطروح
كيف تحركت وزارة الرياضة للتحقيق في واقعة هروب المصارع زياد حجاج بسلوفاكيا؟
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي
الأرصاد: غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى على القاهرة 38 درجة
رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته
شوبير يكشف موقف ياسر إبراهيم وإمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج
ضغط أمريكي متزايد على إيران.. هل تقود العقوبات إلى التفاوض أم التصعيد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تخطى الـ 53 ألف.. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
أمل مجدى

يتابع المواطنين سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026  في مصر، باعتباره الملاذ الآمن خاصة في وقت الأزمات الجيوسياسية العالمية التي تشهدها المنطقة.

ويهتم المواطنون بالبحث عن أسعار الأعيرة المختلفة سواء سعر عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى جانب أسعار عيار 24 وعيار 18 والجنيه الذهب.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري خدمة أسعار الذهب اليوم وفقا لخطة النشرات الخاصة بالسلع المختلفة …

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7577 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 21  وهو الأكثر تداولاً في مصر إلى نحو 6630 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5682 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 53040 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي اليوم


على المستوى العالمي، سجل سعر أونصة الذهب 4655 دولارًا وفق البيانات الواردة في تحديث أسعار اليوم.


توقعات أسعار الذهب في مصر


وتوقع  الخبراء أن يستمر ارتفاع أسعار الذهب لأن سعره عالميا وصل لمستويات مرتفعة، وإذا استقر الذهب عيار 21 عند أعلى مستوى 6600 جنيه، فقد يدعم ذلك استمرار الصعود واستهداف مستويات جديدة وإذا تراجع يهبط لموجة تصحيحية.

وتراجع الذهب اليوم بعد أن وصل لأعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4640.39 دولار للأونصة، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 4696 دولارا.


العوامل المؤثرة على سعر الذهب

يؤثر على سعر الذهب عدة عوامل أبرزها..

سعر الدولار الأمريكي: توجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار؛ فعندما يرتفع الدولار، ترتفع تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى فيقل الطلب وينخفض السعر، والعكس صحيح.

أسعار الفائدة: رفع البنوك المركزية (مثل الفيدرالي الأمريكي) لأسعار الفائدة يزيد من جاذبية السندات والأوعية الادخارية ويقلص الإقبال على الذهب الذي لا يمنح عائداً دورياً.


التضخم ومعدلات غلاء المعيشة: يُعتبر الذهب الملاذ الآمن والأداة الأبرز للتحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات، لذا ترتفع أسعاره مع زيادة معدلات التضخم.

العرض والطلب محلياً وعالمياً: كميات الذهب المستخرجة من المناجم، وحجم الطلب الفعلي من قطاعات الصناعة والمجوهرات، أو شراء البنوك المركزية للسبائك

الذهب الجنيه الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

عموتة

عرابي: مش كل اللي لبس قميص الأهلي صانه.. واهدوا على عموتة

امام عاشور

شبانة يتحدى الإعلام السعودي: اثبتوا أن الأهلي عرض إمام عاشور على اتحاد جدة

الاهلي

مش شخصية الأهلي.. كواليس غضب عموتة ووائل جمعة بين شوطي مباراة الشرقية إنبي

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

بعد قرار ترامب.. كندا تعلن عن فرض رسوم جمركية انتقامية اليوم

ترشيحاتنا

معارض اهلاً مدارس

استعد للشراء.. موعد افتتاح معرض أهلا مدارس 2026 بالمحافظات ونسب التخفيضات

مرتبات شهر اغسطس

بعد الزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 وقيمة الرواتب

منصة مصر الرقمية

دليلك الشامل لاستخراج الأوراق الرسمية.. خدمات الأحوال المدنية على منصة مصر الرقمية

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

في أحدث إطلالة.. سارة سلامة تثير الجدل بفستان صيفى جريء

سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ
سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ
سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ

هل القهوة ترفع ضغط الدم؟ الإجابة قد تفاجئك.. ومتى تصبح خطيرة؟

هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟
هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟
هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟

بالحجاب.. حلا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد