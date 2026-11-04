أبن الزمالك وقائد الفراعنة .. أحمد صفوت يحصد جائزة أفضل لاعب في كأس الخليج للناشئين

توج أحمد صفوت، نجم منتخب مصر تحت 17 عامًا ولاعب نادي الزمالك، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج للناشئين، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفراعنة الصغار خلال منافسات البطولة.

ونجح صفوت في لفت الأنظار بأدائه القوي ومساهماته مع المنتخب الوطني، ليحصد الجائزة الفردية الأبرز في البطولة، ويؤكد موهبته وقدرته على تقديم مستويات مميزة في المحافل الدولية.

وجاء تتويج لاعب الزمالك بالجائزة بعد نجاح منتخب مصر في حصد لقب كأس الخليج للناشئين، عقب الفوز على منتخب الإمارات بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، ليجمع الفراعنة بين اللقب الجماعي والتكريم الفردي لأحد أبرز لاعبيهم.