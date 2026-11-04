حقيقة توقف تصوير "عشماوي" وخلاف بيتر ميمي ومحمد رمضان

تؤكد شركة الصباح، عدم صحة ما تردد بشأن وجود خلافات داخل فريق عمل مسلسل عشماوي، وتشدد على أن محمد رمضان وبيتر ميمي تربطهما علاقة قوية يسودها الاحترام والتفاهم، ويجمعهما الحرص على تقديم عمل مميز يليق بالجمهور.

وتوضح الشركة في بيان لها ، أن التوقف المؤقت عن التصوير جاء من أجل استكمال تجهيزات الديكور، على أن يُستأنف التصوير خلال يومين، ولا علاقة لهذا التوقف بأي خلافات كما أُشيع.

حقيقة خلاف بيتر ميمي ومحمد رمضان

وتؤكد الشركة، أنها لا نلتفت إلى الشائعات، وتضع كامل تركيزها وجهودها في العمل وتفاصيله، وسط تعاون جميع أفراد الفريق.

وتابعت الشركة: نعد الجمهور بعمل مميز ومختلف، وسنبذل قصارى جهدنا ليخرج بأفضل صورة ويكون عند حسن ظنهم وثقتهم.

وأهابت شركة الصباح ، من الجميع تحري الدقة والالتزام بأقصى درجات المهنية في نقل الأخبار وتداولها، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.