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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

معرض الجزائر الدولي للكتاب يختتم دورته بمشاركة دولية وحضور جماهيري

معرض الجزائر
معرض الجزائر
أحمد عبد القوى

اختتم معرض الجزائر الدولي للكتاب فعاليات دورته التاسعة والعشرين، بعد مشاركة دولية وحضور جماهيري.

وشهدت الدورة مشاركة 1567 دار نشر من 51 دولة، قدمت نحو 300 ألف عنوان على مساحة بلغت 45 ألفًا و500 متر مربع، بعد استغلال جناح فلسطين لأول مرة، بما أتاح مساحة أكبر للناشرين والزوار وتنوعًا في الإصدارات المعروضة.

وسجل المعرض، وفق الحصيلة الأولية لإدارته، حضورًا تجاوز 6 ملايين و270 ألف زائر حتى مساء الجمعة 6 نوفمبر، فيما تجاوز عدد الزوار في اليوم نفسه 868 ألف زائر.

وضم البرنامج 994 نشاطًا ثقافيًا وفكريًا وأدبيًا، بينها 61 فعالية رسمية شارك فيها 220 كاتبًا ومفكرًا وأديبًا من الجزائر والدول العربية وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، إلى جانب جلسات توقيع وبرامج موجهة للأطفال والناشئة.

وحلت المملكة العربية السعودية ضيف شرف الدورة، ونالت جائزة أفضل جناح. وفازت مروة زيان بجائزة «كتابي الأول» باللغة العربية عن رواية «لافينا»، وديهية حميطوش بالجائزة نفسها باللغة الأمازيغية عن رواية «الشق الذهبي»، فيما ذهبت جائزة الترجمة إلى المترجم والأستاذ محمد ساري.

وأعلنت إدارة المعرض اختيار سلطنة عمان ضيف شرف الدورة الثلاثين لمعرض الجزائر الدولي للكتاب عام 2027.

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