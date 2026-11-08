قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يدعم هيجسيث وكينيدي في مواجهة تهديدات الديمقراطيين بالعزل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9-11-2026 والقنوات الناقلة
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حكم تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس.. هل تقبل الصلاة أم يجب قضاؤها؟
أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار بفروع الجمعيات الاستهلاكية بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

أجرى  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة تفقدية بأحد فروع المجمعات الاستهلاكية «دلتا ماركت» بمنطقة الأعصر بمدينة دمياط، لمتابعة تطبيق مبادرة «تخفيض الأسعار» التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بمختلف المحافظات، بهدف توفير السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، والأستاذة هند مساعد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط.

وتتضمن المبادرة طرح 30 سلعة أساسية وغذائية واستهلاكية بتخفيضات تتراوح من 15% إلى 25% مقارنة بأسعار السوق، وتشمل المكرونة، والصلصة، والشاي الناعم، والجبن، والحلاوة الطحينية، والمربى، والمسلى الصناعي، وملح الطعام، والتونة، والعدس، والفول، والخل، إلى جانب منظفات الغسيل والأواني.

وأكد المحافظ أهمية استمرار توافر مختلف السلع بكميات مناسبة، والالتزام بنسب التخفيضات المقررة، مع المتابعة المستمرة للأسعار وجودة المنتجات، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان استمرار توافر السلع، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

دمياط محافظ دمياط التموين حسام فوزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

ليفربول

مدافع ليفربول على رادار الهلال السعودي

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

وزير التربية والتعليم

التعليم: قبول جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظات الحدودية لسد العجز

ترشيحاتنا

هجوم يستهدف حقل كورمور باقليم كردستان العراق

كردستان العراق: فقدان 2800 ميجاواط في الهجوم على حقل للغاز.. ولا خسائر بشرية

طوفان أحمر في شوارع أمستردام لدعم فلسطين

بمشاركة 200 ألف متظاهر.. طوفان أحمر في شوارع أمستردام لدعم فلسطين

ترامب

ترامب: قوة المهام الحديدية تعمل بكامل طاقتها وفاعليتها داخل إيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد