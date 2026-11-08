تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار بفروع الجمعيات الاستهلاكية بدمياط

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة تفقدية بأحد فروع المجمعات الاستهلاكية «دلتا ماركت» بمنطقة الأعصر بمدينة دمياط، لمتابعة تطبيق مبادرة «تخفيض الأسعار» التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بمختلف المحافظات، بهدف توفير السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، والأستاذة هند مساعد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط.

وتتضمن المبادرة طرح 30 سلعة أساسية وغذائية واستهلاكية بتخفيضات تتراوح من 15% إلى 25% مقارنة بأسعار السوق، وتشمل المكرونة، والصلصة، والشاي الناعم، والجبن، والحلاوة الطحينية، والمربى، والمسلى الصناعي، وملح الطعام، والتونة، والعدس، والفول، والخل، إلى جانب منظفات الغسيل والأواني.

وأكد المحافظ أهمية استمرار توافر مختلف السلع بكميات مناسبة، والالتزام بنسب التخفيضات المقررة، مع المتابعة المستمرة للأسعار وجودة المنتجات، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان استمرار توافر السلع، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.