زراعة 7,750 شجرة من «الكونوكاربس والتيكوما» بالمدارس والمحاور والطرق بدمياط

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في المساحات الخضراء وزيادة الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمواصلة جهود التوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء، ومتابعة تنفيذ مستهدفات المبادرة الرئاسية بمختلف المحافظات، تابع الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، سير العمل بالمرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» بنطاق المحافظة، والتي تستهدف زراعة 7,750 شجرة، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة أعمال الزراعة بالمواقع المستهدفة.

وفي هذا السياق، تابع المحافظ الإجراءات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لتحديد مواقع الزراعة وتوزيع الأشجار على المواقع المستهدفة، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن والقرى.

وتتضمن المرحلة الخامسة زراعة 7,750 شجرة من نوعي «الكونوكاربس والتيكوما»، حيث بدأت أعمال التوريد والزراعة بتوفير 120 شجرة لعدد 4 مدارس، بواقع 15 شجرة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بشارع مشرفة، و35 شجرة بمدرسة الفاروق عمر الابتدائية، و55 شجرة بمدرسة الزخرفية بنين، و15 شجرة بمدرسة الزخرفية بنات.

كما يجري استكمال أعمال الزراعة بعدد من المدارس بمدينة رأس البر، تشمل المدرسة الإعدادية والثانوية بشارع 107 ومدرسة البحارية بشارع 77، إلى جانب عدد من المواقع والمحاور والطرق، تشمل مدخل رأس البر الجديد، ومدخل شطا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والطريق الغربي بمدينة رأس البر، وإنشاء حديقة بمدخل شارع 109، وطريق الإسكان 17 بمدخل كفر البطيخ، والترعة الشرقية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتُنفذ أعمال المبادرة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، مع متابعة أعمال التوريد والزراعة بالمواقع المحددة، والاهتمام بأعمال الري والصيانة والرعاية الدورية للأشجار لضمان نموها واستمرارها وتحقيق المستهدف البيئي للمبادرة.

ووجّه محافظ دمياط باستمرار متابعة تنفيذ أعمال الزراعة بالمواقع المستهدفة، والمتابعة المستمرة لأعمال الرعاية والصيانة والري الدوري والحفاظ على الأشجار بعد زراعتها، بما يضمن استدامة المساحات الخضراء وتحقيق العائد البيئي المرجو منها.