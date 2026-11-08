محافظ دمياط يوجّه بترشيد استهلاك الكهرباء والوقود في المصالح الحكومية

عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا بالمسرح الروماني بمكتبة مصر العامة بدمياط، خُصص لمناقشة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقرار مجلس الوزراء الأخير بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

حضر الاجتماع الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام، واللواء طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، ومديرو الإدارات والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ أبرز ما تضمنه القرار، ومنه: خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2025/2026، وخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وتأجيل الإنفاق على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بسرعة تنفيذ الإجراءات، وترشيد استهلاك الكهرباء والإنارة والوقود في المباني الحكومية والمرافق العامة، ومتابعة معدلات الاستهلاك بصورة يومية، وموافاته بتقارير منتظمة في هذا الشأن .

وشدد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الترشيد، باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الجهاز الإداري والمواطنين، بما يحقق الحفاظ على موارد الدولة وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.