أخبار التوك شو| أحمد موسى: حادث قطاري العياط كان من الممكن ألا يقع.. ووزير الصحة: 95 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الرئاسية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

إيهاب منصور: تقدمت ببيان عاجل بشأن حادث قطار العياط ونريد معرفة أسبابه

تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل بشأن حادث قطار العياط، مطالبًا بالكشف عن أسبابه الحقيقية، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع تداعياته، حتى يمكن تحديد أوجه الخلل والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

التضامن: جمعية أهلية توفر عمارة كاملة لإقامة أسر مصابي حادث قطاري العياط لحين الاطمئنان على ذويهم

كشف الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن توفير عمارة سكنية كاملة لاستضافة أسر المصابين في حادث قطاري العياط، القادمين من المحافظات المختلفة، والذين يضطرون إلى البقاء بالقرب من المستشفيات انتظارًا للاطمئنان على ذويهم.

أحمد موسى: حادث قطاري العياط كان من الممكن ألا يقع.. والنيابة العامة ستكشف أسبابه

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حادث تصادم قطاري العياط كان من الممكن ألا يقع، مشيرًا إلى أن النيابة العامة هي الجهة المنوط بها الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بأسباب وقوع الحادث، وما إذا كان من الممكن تفاديه.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الانقسام

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إن المجلس الرئاسي يمثل السلطة الوحيدة غير المنقسمة في ليبيا، مشيرًا إلى قدرته على القيام بدور فاعل في التواصل مع مختلف الأطراف، من أجل الوصول إلى تسوية سياسية حقيقية تنهي الانقسام وتدعم استقرار المؤسسات.

الري: حصاد 15.5 مليون متر مكعب من مياه السيول في 3 محافظات

كشف الدكتور أحمد الكومي، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية بجنوب سيناء، عن حصاد نحو 15.5 مليون متر مكعب من مياه العاصفة الأخيرة في 3 محافظات، هي جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن جنوب سيناء استحوذت على النصيب الأكبر من الكميات التي جرى تجميعها.

متحدث الصحة: أطفال بين مصابي حادث قطاري العياط

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن وجود أطفال بين المصابين في حادث تصادم قطاري العياط، موضحًا أن أغلب إصاباتهم غير حرجة.

وزير صحة سابق: التعليم الطبي في مصر شهد طفرة كبيرة

أكد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملفي الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لخطوات تطوير التعليم الطبي تعكس رؤية تضع جودة الخريجين في مقدمة الأولويات.

الخارجية: نقف بحزم إلى جانب السعودية ونرفض الاعتداء على أمنها واستقرارها

أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر تقف بقوة وحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية، وترفض بشكل قاطع أي اعتداءات تستهدف أمن المملكة واستقرارها.

وزير الصحة: 95 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الرئاسية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، استفادة نحو 95 مليون مواطن من المبادرات الرئاسية للصحة العامة، بإجمالي يقارب 303 ملايين خدمة طبية، منذ إطلاق المبادرات عام 2018 وحتى عام 2026.

وزير الصحة: ارتفاع عدد أسرة الرعاية المركزة إلى 3 أضعاف مقارنة بعام 2014

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة نجحت في زيادة الطاقة الاستيعابية لأسرة الرعاية المركزة بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2014، في إطار خطة تطوير البنية التحتية للمنظومة الصحية.