شوبير يشيد بتألق عمر الساعي مع الأهلي: "بيمسك في الفرصة بإيده وأسنانه"

كشف أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عن رأيه في أداء ومستوى عمر الساعي مع النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، مشيداً بما يقدمه اللاعب داخل المستطيل الأخضر.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«عايز أحيي عمر الساعي، عمر أصبح تقريبًا في كل مباراة بيسجل هدف وبيضيع هدف واتنين ومموت نفسه، أثبت وجوده، ده اللي بحبه، بتجيله الفرصة بيمسك فيها بإيده وأسنانه، ده بيبقى حد عايز ومكلبش في الفرصة».

حيث ان حاله الإصرار التي يظهر بها اللاعب، خاصة أنه يسعى لاستغلال كل فرصة يحصل عليها من أجل تأكيد أحقيته بالتواجد والمشاركة بصورة أساسية.