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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان.. الاحتلال يزعم العثور على قواعد عسكرية تابعة لحزب الله بالقرب من مقرات الأمم المتحدة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمود نوفل

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن جنوده إكتشفوا خلال الساعات الماضية قواعد عسكرية تابعة لحزب الله داخل شقق سكنية بالقرب من مواقع تابعة للأمم المتحدة.

وشدد جيش الاحتلال - بحسب وسائل إعلام عبرية - أنالأمم المتحدة فشلت في منع احتلال حزب الله لجنوب لبنان، واستغلاله للمدنيين اللبنانيين كدروع بشرية لأغراض عسكرية .

وفث تقت لتحق ؛ اكتشفت قوات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 340 سلاحًا تابعًا لحزب الله في جنوب لبنان.

وعصرا قوات لواء 188، التي تعمل في منطقة الأمن، بين سلسلة جبال بيوفور ونهر الليطاني، على ترسانة إرهابية تشمل صواريخ مضادة للدبابات، وقذائف آر بي جي، وقذائف مدفعية، ومتفجرات، وقنابل يدوية.

وبحسب المزاعم العبرية ؛ فقد عُثر في منزل مدني، على مدخل تحت أرضي بعمق حوالي 7 أمتار، يحتوي على إمدادات طبية ومعدات للبقاء مختبئين لفترات طويلة.

حزب الله لبنان الأمم المتحدة في لبنان جيش الاحتلال قواعد عسكرية لحزب الله

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