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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهك الاتفاق الإطاري ويواصل هجماته في جنوب لبنان

غارات إسرائيلية واعتداءات في لبنان
غارات إسرائيلية واعتداءات في لبنان
محمد على

واصل الجيش الإسرائيلي هجماته في جنوب لبنان يوم السبت على الرغم من الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل في يونيو بوساطة أمريكية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي "نفذ عملية هدم في بني حيان"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكر التقرير أن الجيش نفذ عمليات بحث في الخيام، في منطقة مرجعيون، وقصفت مدفعيته ضواحي وادي الحجير في منطقة جبل عامل.

واضافت ان ليل الثلاثاء في اطراف برعشيت في قضاء بنت جبيل ووادي زبقين تعرضت لقصف مدفعي اسرائيلي متقطع.

استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة العريش الواقعة بين بلدتي حارث وحدثة في قضاء بنت جبيل مساء الجمعة.

وأشار التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت نيران رشاشات ثقيلة باتجاه ضواحي المنصوري وبيوت الصياد، جنوب صور، إلى جانب قصف مدفعي استهدف المنطقة.

ينص الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في يونيو على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل نشر الجيش اللبناني وتوليه المسؤوليات الأمنية هناك.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الخميس الماضي أن الهجمات الإسرائيلية منذ 2 مارس أسفرت عن مقتل 4390 شخصاً وإصابة 12429 آخرين حتى 5 نوفمبر.

تواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بما في ذلك مواقع احتلتها لعقود وأخرى استولت عليها خلال حرب 2023-2024، عندما توغلت القوات البرية الإسرائيلية حوالي 10 كيلومترات (6.2 ميل) داخل الأراضي اللبنانية.

الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان بوساطة أمريكية لبنان وإسرائيل مرجعيون ضواحي وادي الحجير

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