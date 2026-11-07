قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البترول تضع محددات عملية لاختيار الكفاءات وإعداد قيادات القطاع المستقبلية
إيران تعلن إسقاط طائرات أمريكية بدون طيار من طراز «ريبر» فوق منطقة قشم
الغندور : بيان اتحاد الكرة بشأن مصير حسام حسن « مش واضح»
بعد تسريب بياناته على الإنترنت المظلم.. قراصنة يهددون وزير خارجية إيطاليا وعائلته
وزارة شؤون المرأة الفلسطينية: نحو مليون سيدة وفتاة نزحن من منازلهن في غزة جراء الحرب
ذكرياتي راحت.. أصالة تكشف تفاصيل تعرضها لسرقة مجوهراتها في أمريكا
ربنا وفقني لاختيار شريكتي.. الفنان قيس عبد الفتاح يعلن زواجه في عمر 81 عاما
لن تحتاج إلى تطبيقات تعديل الصور.. واتساب يفاجئ مستخدمي آيفون بميزة خارقة
الأعلى للإعلام: نحرص على حرية الرأي والتعبير وندعم العمل الصحفي والإعلامي
وزير الخارجية القطري: نوايا واشنطن للتوصل إلى اتفاق مع إيران لا تزال قائمة
فلسطين تدين الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية بمصر
وزير الاستثمار يعلن الإطلاق التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجيبوتي ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عبد القادر حسين عمر، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي الشقيقة، خلال مشاركتهما في أعمال الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، المنعقدة بالعاصمة الليبية طرابلس، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالحرص المتبادل على تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك مجال الطاقة واللوجستيات والموانئ والربط البحري والبنية التحتية، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، بالإضافة إلى التعاون الفني في مجال بناء القدرات من خلال الدورات الفنية التي تنظمها المؤسسات المصرية.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، تبادل الوزيران الرؤى إزاء المستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة وخاصة بالسودان والصومال، وسبل دعم جهود تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم والأمن الإقليمي، حيث جدد الوزير عبد العاطى التأكيد على أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامتها، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وتعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر باعتبارها المعنية بأمنه وحوكمته.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد القادر حسين عمر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي جيبوتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام وابراهيم

الأطباء أخفوا عني الحقيقة.. إبراهيم حسن يكشف أسرارًا خطيرة عن مرض حسام حسن

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 7 نوفمبر 2026

زيزو

زيزو ساعدنا .. عبد الناصر محمد يكشف كواليس جديدة عن تعادل القناة مع الأهلي

حالة الطقس

أمطار غزيرة ورعدية بهذه المحافظات.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أرشيفي

الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر

أمطار

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة واضطراب الملاحة البحرية

دعاء الفجر

دعاء الفجر لجلب الرزق الواسع وتفريج الهموم.. ردده بعد الأذان

شيكو بانزا

سافر إلى البرتغال.. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن غياب شيكو بانزا عن الزمالك

ترشيحاتنا

ملتقى توظيفي بمدينة السادات

برعاية الرئيس السيسي.. ملتقى توظيف بالمنوفية يوفر 4500 فرصة عمل للشباب

جانب من فعاليات الملتقى

انطلاق أكبر ملتقى توظيفي لحزب الجبهة الوطنية بمدينة السادات بالمنوفية

مجلس النواب

برلماني يطالب بتحرك دولي عاجل لإنقاذ نازحي غزة من كارثة الأمطار.. ويدعو لتوفير الخيام ومستلزمات الإيواء

بالصور

القوات المسلحة تطلق المرحلة الرابعة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

صدمة عالمية.. إيلون ماسك يودع أشهر سيارة تسلا للأبد

شاحنة Tesla Cybertruck
شاحنة Tesla Cybertruck
شاحنة Tesla Cybertruck

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

فيديو

القوات المسلحة

القوات المسلحة تطلق المرحلة الرابعة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد