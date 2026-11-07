قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
كيا بيجاس 2026.. بمحرك اقتصادي وتصميم السيدان
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
تصعيد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يُنفّذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان
زلزال يضرب اليابان بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر .. وإطلاق تنبيهات الطوارئ
باسم مرسي يوجّه رسالة إلى هاني أبو ريدة بعد اختيار علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر
كنت أتمنى استمراره.. إبراهيم فايق: صفحة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل ناصعة البياض
خسر أحد أبرز داعميه | بعد ثقة حسام حسن.. حمزة عبد الكريم أمام تحدٍ جديد مع علي ماهر
موعد مرتبات نوفمبر.. هل يحصل كل معلم على 4000 جنيه زيادة بعد قرار رئيس الوزراء؟
كنا بنهزر .. الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حسام مصطفى وإيهاب حسنين يشاركان في عمومية البارالمبية الدولية ببرلين

اجتماعات الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية
اجتماعات الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية
أ ش أ

يشارك الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وإيهاب حسنين، عضو مجلس الإدارة ورئيس الاتحاد العربى للأشخاص ذوى الإعاقة، في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية، والمقامة بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك في إطار حرص اللجنة البارالمبية المصرية على تعزيز حضورها الدولي والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الحركة البارالمبية.

وتشهد الاجتماعات مناقشة عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بمستقبل الرياضات البارالمبية على المستوى الدولي، إلى جانب استعراض سبل تطوير منظومة العمل البارالمبي، وتبادل الخبرات والرؤى بين اللجان البارالمبية الوطنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المنافسات وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يحرص ممثلا اللجنة البارالمبية المصرية على طرح ومناقشة عدد من المقترحات والأفكار التي تستهدف تطوير الحركة البارالمبية وتعزيز آليات التعاون الدولي، بما يخدم مصالح الرياضة البارالمبية المصرية ويدعم خطط إعداد أبطال مصر للاستحقاقات والبطولات الدولية المقبلة.

تأتي هذه المشاركة تأكيدًا على حرص اللجنة البارالمبية المصرية على التواجد المؤثر في المحافل الدولية، والمساهمة في مناقشة القرارات والتوجهات التي ترسم مستقبل الرياضة البارالمبية عالميًا.

الدكتور حسام الدين مصطفى اللجنة البارالمبية المصرية الأستاذ إيهاب حسنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يشهد تخريج 20 شركة ناشئة ضمن برنامج «WE Innovate Star»

المطارات المصرية

المصرية للمطارات تسجل 2.87 مليون راكب خلال أكتوبر 2026.. بنمو 6% في حركة الركاب

الزناتي

حسين الزناتي: انطلاق إجراءات لجنة القيد الجديدة لجدول «تحت التمرين» بالدورة التدريبية الأولى للمتقدمين

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد