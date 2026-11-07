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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طهران تنفي.. جدل حول توزيع أقراص اليود قرب المنشآت النووية تحسبًا لضربة أمريكية

الحرب الأمريكية الإيرانية
الحرب الأمريكية الإيرانية
إلهام عبد العزيز

نفت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، أن يكون أي من مسؤوليها قد أجرى مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية، رافضةً تصريحًا نُسب إلى الوزارة في تقرير تناول توزيع أقراص اليود بالقرب من المنشآت النووية.

حقيقة توزيع أقراص اليود في إيران 


وقال حسين كرمانبور، رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، في منشور على منصة «إكس»: «لم يُجرِ أي مسؤول بوزارة الصحة مقابلة مع صحيفة التايمز، والتصريح المنسوب إلى الوزارة كاذب».


وكانت صحيفة «التايمز» قد ذكرت، الجمعة، نقلًا عن مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية لم تكشف عن هويته، أن إيران توزع أقراص اليود على التجمعات السكانية القريبة من المنشآت النووية، وسط مخاوف من تجدد الهجمات الأمريكية.


وبحسب المسؤول، سعت إيران خلال كل حرب إلى توزيع أقراص اليود على السكان المقيمين في نطاق يتراوح بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات من المنشآت النووية.


كما نقلت الصحيفة عن صحفي سياسي إيراني قوله إن الصحفيين أُبلغوا خلال إحاطة إعلامية عُقدت مؤخرًا بأن المسؤولين الإيرانيين يأخذون على محمل الجد احتمال شن الولايات المتحدة ضربة نووية على منشأة جبل المعول.


وكانت نشرت صحيفة «التايمز» عن قيام السلطات الإيرانية بتوزيع أقراص اليود على السكان المقيمين قرب المنشآت النووية، تحسبًا لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة.


وقال مسؤول إيراني بوزارة الصحة قال للصحيفة البريطانية إن الأقراص توزع على السكان ضمن نطاق يتراوح بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات من المنشآت النووية.

وأشار التقرير إلى مخاوف إيرانية من احتمال استهداف منشأة جبل الفأس، وسط حديث عن احتمال توجيه ضربة أميركية للموقع.

وقال صحفي إيراني إن الصحفيين تلقوا معلومات عن تعامل المسؤولين مع احتمال شن هجوم نووي أميركي على المنشأة باعتباره تهديدًا جديًا.

إيران النووي المنشآت النووية الهجوم الأمريكي علي إيران

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