بريطانيا تعلن إطلاق قمر صناعي عسكري جديد إلى مداره بنجاح

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم "السبت"، إطلاق القمر الصناعي العسكري "تيتانيا" إلى مداره بنجاح.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه بفضل هذا القمر الصناعي، بالإضافة إلى مشروع "إيناروس"، يمكن رصد التهديدات في وقت أبكر؛ مما يجعل المملكة المتحدة أكثر أمنا.

وأشارت الوزارة إلى أن "تيتانيا" و"إيناروس" هما من تصميم وصناعة بريطانية؛ مما يعني توفير وظائف بريطانية بمهارات أعلى وتعزيز القاعدة الصناعية وزيادة أمن البلاد.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج - في منشور عبر حسابه على "إكس" - بإطلاق القمر الصناعي، قائلا إن "عصر الفضاء الجديد قد بدأ، قمر صناعي بتصميم وصناعة بريطانية يسمح لنا برصد التهديدات في وقت أبكر ويجعلنا جميعا أكثر أمنا".

تجدر الإشارة إلى أن مشروع "إيناروس" يعد تجربة جديدة لشبكة متقدمة من أجهزة الاستشعار المصممة لمراقبة الفضاء من ثلاثة مواقع حول العالم.