هاجر أحمد تقاضي صفحة تنتحل شخصيتها وتنشر صورها على فيسبوك

تسعى الفنانة هاجر أحمد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحمل اسمها وتنشر صورها ومعلومات عنها، في واقعة تتعلق بانتحال شخصيتها واستخدام بياناتها وصورها.

وتحرص هاجر أحمد على توضيح الحسابات الخاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تمتلك حسابًا عبر منصة «إنستجرام»، إلى جانب حسابها الشخصي على «فيسبوك»، ولا تمتلك صفحات رسمية أخرى على المنصة، وهو ما يستدعي الانتباه إلى أي صفحات تستخدم اسمها أو تنشر محتوى منسوبًا إليها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حماية اسم الفنانة وصورتها، ومنع حدوث أي خلط لدى الجمهور بين حساباتها الشخصية والصفحات التي قد تستغل اسمها في نشر معلومات أو محتوى دون الرجوع إليها.

كانت آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد هو مسلسل «أب ولكن»، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2026، وشاركت فيه بشخصية «نبيلة» أمام الفنان محمد فراج، إلى جانب ركين سعد وبسمة داود وسلوى عثمان وعدد من الفنانين.

مسلسل اب ولكن من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وتناول في إطار اجتماعي قضية أب يخوض صراعًا طويلًا من أجل رؤية ابنته واستعادة علاقته بها، وما يرافق ذلك من خلافات أسرية تنعكس على الأطفال.