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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جولدمان ساكس يتوقع قفزة هائلة في إيرادات أنثروبيك إلى 600 مليار دولار بحلول 2030

جولدمان ساكس يتوقع قفزة هائلة في إيرادات أنثروبيك إلى 600 مليار دولار بحلول 2030
جولدمان ساكس يتوقع قفزة هائلة في إيرادات أنثروبيك إلى 600 مليار دولار بحلول 2030
أ ش أ

 توقع مصرف "جولدمان ساكس" الذي يتولى دور البنك الاستثماري الرئيسي لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «أنثروبيك»، أن تتجاوز إيرادات الشركة 600 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة تفوق 130 ضعفا مقارنة بمبيعاتها المسجلة العام الماضي.

وتعد "أنثروبيك" شركة أمريكية متخصصة في أبحاث وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، تأسست عام 2021 على يد مجموعة من الباحثين السابقين في شركة «أوبن إيه آي».

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن البنك الاستثماري "جولدمان ساكس" توقع، في إفادة ناقشها مع أحد المستثمرين المحتملين، أن تصل الإيرادات الإجمالية لـ"أنثروبيك" إلى نحو 52 مليار دولار هذا العام، ثم تقفز إلى 136 مليار دولار في عام 2027، وإلى 442 مليار دولار في عام 2029، لتتسارع وتيرة النمو وتتجاوز 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وكانت «أنثروبيك» قد سجلت إيرادات بلغت 4.6 مليار دولار في عام 2025.

وتسلط هذه التوقعات الضوء على وتيرة النمو الاستثنائية التي تشهدها “أنثروبيك”، التي تأسست قبل ست سنوات فقط. وتضع هذه الأرقام الشركة، المطورة لنظام الذكاء الاصطناعي "كلود"، في مصاف أكبر الشركات في العالم من حيث حجم المبيعات.

ومع ذلك، يتوقع "جولدمان ساكس" ألا تحقق "أنثروبيك" تدفقا نقديا حرا إيجابيا قبل عام 2030، مقدرا أن تولد الشركة حينها 33.6 مليار دولار. وتظهر الوثائق أن "أنثروبيك" التزمت بإنفاق نحو 900 مليار دولار على القدرات الحاسوبية خلال السنوات المقبلة.

وعلى الرغم من أن "أنثروبيك" حققت تدفقا نقديا حرا إيجابيا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، فإن تقديرات "جولدمان ساكس" تشير إلى تدفقات نقدية خارجة بقيمة 12.8 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2026، ترتفع لتصل إلى 65.7 مليار دولار في عام 2027.

وأفادت "فاينانشيال تايمز" بأن نموذج "جولدمان ساكس" قد تم عرضه شفهيا على المستثمر المحتمل في الوقت الذي تبدأ فيه "أنثروبيك" جولتها الترويجية لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، حيث يسعى المصرفيون لإقناع مديري الاستثمار بالمشاركة في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 64 مليار دولار.

وفي حال الوصول إلى الحد الأعلى من النطاق السعري المقترح، فإن الطرح العام الأولي سيمنح الشركة تقييما يصل إلى 1.4 تريليون دولار. لم تستجب شركة "أنثروبيك" على الفور لطلبات التعليق، بينما رفض بنك "جولدمان ساكس" الإدلاء بأي تعليق.

يذكر أن "جولدمان ساكس" كان البنك الرئيسي المسؤول عن الطرح العام الأولي لشركة "سبيس إكس" في يونيو. وفي الفترة التي سبقت ذلك الإدراج، توقع البنك أن ترتفع إيرادات قسم الذكاء الاصطناعي في "سبيس إكس" من 3.2 مليار دولار في عام 2025 إلى 322 مليار دولار بحلول عام 2030.

يأتي الطرح العام الأولي لشركة "أنثروبيك"، المتوقع قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، في وقت أثار فيه فوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، مخاوف بشأن تباطؤ وتيرة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي؛ وهو ما قد يعرقل استثمارات بمليارات الدولارات ضختها شركات التكنولوجيا العملاقة ومزودو الخدمات السحابية الضخمة الذين يقودون هذا النمو المتسارع.

وكشفت وثائق منفصلة، قدمت إلى الهيئات التنظيمية الأمريكية، ونشرت الشهر الماضي قبيل الطرح العام الأولي لـ"أنثروبيك"، تسجيل خسائر تشغيلية بلغت 8.1 مليار دولار في عام 2025، تقلصت إلى 1.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

ووفقا للبيانات المالية الواردة في وثائق الطرح العام الأولي، والتي تعود إلى عام 2023، لم تحقق الشركة أي ربح تشغيلي على الإطلاق. ومع ذلك، وبعد تعديل الأرقام لاستبعاد نفقات التعويضات القائمة على الأسهم والمساهمات الخيرية غير النقدية، حققت الشركة دخلا تشغيليا قدره 4.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

وتشير توقعات "جولدمان ساكس" إلى أن الخسائر التشغيلية لشركة "أنثروبيك" ستبلغ ذروتها عند 40.4 مليار دولار في عام 2027، قبل أن تتحول الشركة إلى الربحية التشغيلية في عام 2029. ويقدر المحللون أن تصل الأرباح التشغيلية إلى 65.2 مليار دولار بحلول عام 2030.

وفي حال تحقق هذا المستهدف، ستصنف إيرادات "أنثروبيك" ضمن الأكبر على مستوى العالم. فوفقا لتقديرات "فيزيبل ألفا"، من المتوقع أن تسجل شركة "أمازون" مبيعات بنحو 830 مليار دولار هذا العام، بينما يتوقع أن تصل إيرادات شركة "إنفيديا" إلى 700 مليار دولار في عام 2027.

وذكرت شركة "أنثروبيك"، في وثائق نشرت أمس الثلاثاء، أن معدل إيراداتها السنوي، وهو مؤشر لتوقعات المبيعات يتابعه المستثمرون عن كثب، بلغ 81 مليار دولار في شهر أكتوبر، بزيادة قدرها 10 مليارات دولار عن الشهر السابق.

وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن تقديرات "جولدمان ساكس" تجمع بين توقعات الإيرادات من القطاع المؤسسي وغير المؤسسي، وهي تختلف عن مقياس "معدل الإيرادات السنوي" الذي تفضله "أنثروبيك"، الذي يمثل حجم الإيرادات التي قد تحققها الشركة بناء على نتائجها في شهر معين.

مصرف جولدمان ساكس الاستثماري الرئيسي لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «أنثروبيك» تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي

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