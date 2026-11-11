محافظ الإسكندرية يوجه بتجميل وإجراء التنسيق النباتي بمحيط المواقع الأثرية والحضارية

وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية، بتجميل واجراء التنسيق النباتي بمحيط المواقع الأثرية والحضارية، والارتقاء بالمظهر الجمالي العام.

وفي إطار خطة حي وسط للارتقاء بالمظهر الجمالي وتحسين كفاءة المسطحات الخضراء، بناءً على توجيهات محافظ الإسكندرية، قامت إدارة الحدائق بالحي، بأعمال التجميل والتنسيق النباتي بساحة المتحف اليوناني الروماني بشارع فؤاد بدائرة الحي، وشملت قص وتهذيب الستارة النباتية وزراعة نباتات زينة ونخيل وتهذيب أشجار الزيتون ، مع نظافة الموقع ورفع المخلفات الناتجة عن الأعمال، بما يسهم في إثراء التنسيق النباتي وإضفاء لمسة جمالية على الموقع وابراز طابعة التاريخي .

كما تابع الحي، أعمال تقليم الاشجار والنباتات بطريق الكورنيش ، عقب انتهاء موسم التزهير، بهدف تجديد وتحسين نمو النبات وتسهيل تشكيله، بما يساعد على إظهار الكورنيش بصورة جمالية متناسقة، واستكمال رفع المجموع الخضري للاشجار التي تعيق حركة السير وذلك برفع الافرع السفلية للاشجار بحديقة نوبار بميدان الخرطوم ورصيف كلية الهندسة وتقليم وتبليط النخيل بحديقة نوبار، وقص النجيل لرفع كفاءة الحديقة.

كما قامت إدارة الكهرباء بحي وسط، بتأمين وعزل الكابلات الكهربائية الأرضية وتركيب أغطية غرف التفتيش بطريق الكورنيش بنطاق الحي، وذلك في إطار خطة الحفاظ على كفاءة شبكات المرافق العامة وتأمين مكوناتها، وحرصًا من المخاطر وضمان سلامة المواطنين والممتلكات.